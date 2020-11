Caos al GfVip: provvedimenti per Zelletta

«Stamane sono venuto a conoscenza dello spoiler fatto dal concorrente Andrea Zelletta (ha rivelato l’ingresso di Selvaggia Roma, ad Elisabetta Gregoraci nella “Casa”, ndr). Immediatamente ho chiesto agli autori, che non mi avevano segnalato l’accaduto, di formulare un provvedimento per Zelletta come è successo con Paolo Brosio (spedito in nomination per aver rivelato gli ingressi di Giulia Salemi e Stefano Bettarini)» – ha detto Alfonso Signorini, conduttore dell’edizione in corso del GF Vip.

Zelletta e il suo spoiler, Signorini: «Provvedimenti come per Brosio»

«Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono; su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti». Inoltre il conduttore del Gf Vip e direttore di Chi rivela: «Mi ha chiamato Simona Ventura quando ha saputo dell’ingresso di Stefano Bettatrini, suo ex compagno. Dopo Alba Parietti, Mario Balotelli, adesso è il suo turno. Sono state numerose telefonate fatte per sincerarsi che con Stefano vada tutto “sereno”. Vedremo ma comprendo le preoccupazioni di chi sta fuori e custodisce gli affetti nella “Casa”».