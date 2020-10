Tutti i segreti del contratto tra Briatore e la Gregoraci

C’è un contratto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? La risposta è sì! Ma andiamo con ordine. Giornalettismo, senza possibilità di esser smentito, pubblica italiana sono i contenuti reality al patto matrimoniale – divorziale tra mister Briatore e la showgirl oggi concorrente al Gf vip che ha tirato fuori quest’argomento, privato, nella Casa… forse proprio mentre “mimava” la scrittura dell’accordo, scrivendo tra le mani di Pierpaolo Petrelli, suo spasimante nonché ex velino di Striscia la notizia.

Gregoraci-Briatore, in cosa consiste l’accordo

Il contratto tra la Gregoraci e Briatore è molto semplice. La coppia si è impegnata, in nome e per conto dell’amore del figlio Nathan Falco, a non apparire in pubblico e nel privato in coppia con un altro uomo (lei), con un’altra donna (lui); se non nel caso in cui il nuovo rapporto, dopo la rottura tra Flavio ed Elisabetta, non sia duraturo (per una durata di due anni), emotivamente stabile, serioso e non un flirt passeggero.

Se i patti pre matrimoniali – divorziali non dovessero essere rispettati da entrambi, scattano delle penali legati alla separazione consensuale, avvenuta ormai due anni fa. Ecco perché la Gregoraci dentro la Casa ha stoppato Petrelli: anche se le nostri fonti ribadiscono che Elisabetta, fuori dal gioco, ha una stretta amicizia, intima, molto intima, con Stefano, pilota che vive proprio a Montecarlo.

In ogni caso: mistero svelato. Alla luce di quanto scritto, è impossibile pensare a un liaison tra la Gregoraci e Petrelli per questo e altri motivi del cuore e di carta… che canta.