Ultim’ora: lo spasimante della Gregoraci non è Barone

Con i social e la velocità con cui si accavallano le notizie relative ai personaggi del Gf Vip è quasi difficile tenere un filo e seguire le vicende dei protagonisti. Soprattutto di Elisabetta Gregoraci. Ed è arrivato il momento di ricapitolare la storia dell’ex moglie di Flavio Briatore proprio perché poche ore fa sul web è spuntata la sua foto con Piero Barone, cantante de Il Volo, indicato come il flirt fuori dalla Casa di Elisabetta. Ma ecco un’ultima ora che aggiunge un altro tassello nella vita della showgirl.

Gregoraci-Barone, cosa c’è di vero

I rumors sugli amorazzi della Gregoraci sono iniziati quando lei nella Casa ha ricevuto un aereo con tanto di dedica, ovvero un verso di una delle hit del cantante Mr. Rain. Da quel momento Elisabetta ha avuto una strana reazione, ogni qualvolta veniva inquadrata o era in nomination, batteva dei colpetti con il pugno della mano sul suo cuore. Un chiaro segnale per dire: «Sono tua, ti penso». Insomma, un linguaggio in codice puro.

Poi ha iniziato a parlare di un certo Rio senza volersi mai sbilanciare. Pierpaolo Petrelli è stato stoppato: per lui nessuna opportunità proprio perché Elisabetta ha il cuore impegnato fuori dalla “Casa”. Indagando, Giornalettismo ha scoperto che quest’estate la Gregoraci era in barca con un giovane pilota che vive anche lui a Montecarlo. Giornalettismo conosce il nome reale di “Rio” e l’identità. Inoltre sappiamo che i due hanno un tatuaggio in condivisione.

Gregoraci-Barone? Fuori strada: ecco cosa ha scoperto Giornalettismo

Lui si chiama Stefano, professione pilota: quest’estate era stato pizzicato in barca proprio con Elisabetta dal settimanale Nuovo, ma lo avevano confuso come il suo maestro di Karatè.

Invece pare che Stefano sia un maestro di seduzione. Di certo la vita della Gregoraci lontano da Briatore alimenta e aumenta i numerosi punti interrogativi sulla sua vita. Siamo sicuri che questa il Gf Vip la metterà dinanzi allo specchio per capire a chi appartiene il cuore della bellissima Elisabetta e fermare i continui rumors.