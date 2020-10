Tra Elisabetta Gregoraci e Piero Barone c’è più di un’amicizia

Servivano le immagini ed eccole per alimentare un rumors sempre più reale che narra il flirt tra Elisabetta Gregoraci e il cantante Piero Barone, cantante de “Il Volo”. Le immagini pubblicate dal profilo @dailygossip24 ritraggono Elisabetta e Piero insieme all’Hotel Hermitage. L’immagine era stata pubblicata da uno dei due e poi rimossa, ma il web lascia sempre una traccia. Inoltre in pochi ricordano che durante il lockdown i due hanno effettuato anche dirette su Instagram insieme. Dirette passate inosservate ieri ma che hanno un valore oggi, un valore diverso.

Inoltre questo non sarebbe l’unico incontro tra i due che coltivano un’amicizia “speciale” da quasi un anno. “Giornalettismo” può affermare che i due si sono visti anche in Italia (Milano e Bologna, dove lui vive) più volte. Inoltre lo stesso Barone, avendo amici a Montecarlo, è spesso nel Principato. Già, ma a Montecarlo Piero bada bene a mantenere le distanze da Flavio Briatore…come mai? Possiamo svelare che però in questi giorni qualche tentativo da parte del cantante di mettersi in contatto con il manager c’è stato, ma non è andato a buon fine, anzi. Alla prossima puntata.