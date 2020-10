Stefano Bettarini lascia Viareggio: destinazione GF Vip

Dopo i rumors in rete ecco il terzo nome tra i nuovi concorrenti che entreranno nella “Casa” del Gf Vip che al momento allunga la sua edizione fino a gennaio. Nuovi innesti, nuove dinamiche. Ritorna nella “Casa” Stefano Bettarini, ex concorrente della seconda edizione. All’interno, tra i coinquilini, Bettarini troverà Dayane Mello con cui ha avuto una relazione quando lui era inviato de l’Isola dei famosi e lei concorrente.

Stefano Bettarini al Gf Vip, la conferma

Poi la stessa Dayane lo ha tradito con un cestista, non appena è rientrata in Italia, e i rapporti tra i due si sono interrotti. Bettarini, inoltre, ha il dente avvelenato con Pierpaolo Petrelli. Ai tempi di Temptation Island, Bettarini era concorrente insieme con la sua Nicoletta Larini e Petrelli faceva il tentatore.

Finito il programma l’ex velino però ha mandato un sms in direct su Instagram, come Giornalettismo mostra, tentando un aggancio andato a vuoto. A Bettarini questo gesto, questa mancanza di rispetto, non è per niente piaciuta. Preparatevi a grandi scontri. E soprattutto: Stefano riuscirà a rimanere fedele alla sua Nicoletta? Vedremo.