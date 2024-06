Ami il calcio? Devi pagare. Addio alle Coppe Europee in chiaro

Sempre meno persone guardano il calcio in televisione. Sempre meno tifosi sottoscrivono un abbonamento a quell’ecosistema frastagliato rappresentato delle emittenti che detengono i diritti di trasmissione. E questi numeri, già in calo rispetto alle annate precedenti, potrebbero calare drasticamente nella prossima stagione. Come noto, Dazn ha attuato una politica di aumento dei prezzi che non è piaciuta ai vecchi e nuovi (potenziali) telespettatori. A questo si somma una notizia delle ultime ore: le prossime Coppe Europee saranno in esclusiva solo su Sky, con una porzione residuale di match di Champions League disponibile su Prime Video (ma sempre a pagamento).

Coppe Europee solo su Sky, altri costi per i tifosi

Non sarà trasmessa, dunque, nessuna partita in chiaro. Mediaset non ha più i diritti per trasmettere la partita del martedì di una delle italiane impegnate in Champions League, TV8 (sempre di proprietà di Sky) non dovrebbe più trasmettere – a meno di clamorosi passi indietro – una delle partite di Europa League e Conference League del giovedì sera. Dunque, dopo quanto accaduto ai match di #SerieA, anche per assistere ai match delle Coppe Europee costituirà un ulteriore salasso per le tasche dei tifosi e degli appassionati.

Abbiamo provato a simulare un prezzo medio per vedere tutte le partite di Serie A e delle Coppe: il totale è di almeno 65 euro al mese. Ma chi ha in mano i diritti di trasmissione tira dritto e sostiene che i costi non siano poi così elevati. Come l’amministratore delegato di Dazn che riduce il tutto al prezzo di «quasi un caffè al giorno». Non ci sorprenderà se all’inizio della prossima stagione, gli abbonamenti alle pay tv caleranno drasticamente e quel caffè sarà amarissimo per chi ha in mano il calcio italiano ed europeo.