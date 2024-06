Quanto dovrà spendere un tifoso per vedere tutte le partite della propria squadra in tv

Ci risiamo. Come ogni anno, i tifosi e gli appassionati di calcio si ritrovano – all’inizio dell’estate – a fare i conti su quanto gli costerà seguire in televisione tutte le partite delle squadre italiane. Partendo dalla Serie A e arrivando fino alla Champions League, all’Europa League e alla Conference League (a eccezione della Coppa Italia, saldamente nelle mani di Mediaset fino al 2027, e trasmessa in chiaro). Perché oltre al più classico – e aumentato – pacchetto Dazn per tutte le partite del massimo campionato, ora è necessario (per chi vuole, ovviamente) aggiungere uno o più abbonamenti TV ad altre emittenti non solo per seguire le partite della Coppa “dalle grandi orecchie”, ma per tutte le Coppe Europee.

Come abbiamo spiegato nel nostro precedente approfondimento, le Coppe Europee saranno in esclusiva (a partire dalla prossima stagione) di Sky. C’è una piccola eccezione: il colosso di Santa Giulia trasmetterà – come previsto dal bando di assegnazione – ben 185 su 203 match (aumentati per via del nuovo format), mentre le restanti saranno in esclusiva su Prime Video (“la miglior partita del mercoledì”). Le altre due competizioni – a differenza degli scorsi anni – saranno esclusivamente nelle mani di Sky, che non trasmetterà in chiaro neanche su TV.

Abbonamenti TV Coppe Europee, quanto si spenderà

Dunque, quanto dovrà spendere un tifoso/appassionato per seguire Serie A e tutte le Coppe Europee? Ovviamente il nostro calcolo si basa sui pacchetti base (quindi, nel caso di Dazn, senza considerare la possibilità di una sottoscrizione del “Plus” che permettere di vedere contemporaneamente le trasmissioni da due device, anche connessi a reti differenti) e partendo dai prezzi offerti per i nuovi clienti (impossibile sapere l’offerta sottoscritta da chi è già abbonato).

Partiamo da Dazn che, come sottolineato, ha aumentato – e non di poco – i pochi prezzi (nonostante non trasmetta più neanche Europa e Conference League). Il prezzo per l’abbonamento “Standard” è divisibile in tre fattispecie: 34,99 euro al mese per quello che prevede (comunque) una permanenza di 12 mesi (si tratta, di fatto, di una dilazione); 359 euro all’anno per chi sottoscrive un abbonamento annuale pagato in un’unica soluzione; 40,99 euro al mese per chi vuole solamente un abbonamento mensile (e può disdirlo con 30 giorni di preavviso).

I prezzi di Sky

Passiamo a Sky che a una vera e propria giungla di offerte in cui districarsi. Nella nostra simulazione, abbiamo scelto il Sky Sport (necessario per vedere le Coppe Europee) e non quello Sky Calcio (che comprende le 3 partite di Serie A a giornata, in co-esclusiva con Dazn e le partire degli Europei di Calcio).

Ci troviamo di fronte, dunque, a 24,90 euro al mese (da cui decurtiamo il costo una tantum di Sky Stream) per i primi 18 mesi. Dopodiché, questo prezzo lievita fino a 51,90 euro al mese.

E non finisce qui. Come detto, Sky ha l’esclusiva di quasi tutte le Coppe Europee. Alcuni match di Champions League (la migliore partita di ogni mercoledì) sarà esclusiva di Prime Video. L’abbonamento mensile è pari a 4,99 euro (più 1,99 se si sceglie la versione senza pubblicità).

A conti fatti…

Prendendo i valori minimi delle offerte delle tre emittenti che hanno in esclusiva (a livelli differenti) la trasmissione delle partite nazionali e non delle squadre italiane, il salasso è servito: per la stagione 2024/2025 occorreranno almeno 65 euro (di cui parte con vincoli temporali, come i 12 mesi di Dazn). E per fortuna che, almeno per ora, la Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro.