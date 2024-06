Solo i tifosi di alcune squadre potranno risparmiare sugli abbonamenti Dazn

“Chi più spende, meno spende”. Un vecchio adagio che torna utile per raccontare come per seguire il calcio italiano a 360° (Serie A e Coppe Europee) occorra spendere di più per ottenere delle piccole agevolazioni. È il caso degli sconti messi in atto da Dazn (che, comunque, ha aumentato i prezzi dei suoi pacchetti) in occasione della stagione 2024/2025. I tifosi di alcune squadre, ma solo se si è abbonati allo stadio, potranno ottenere una riduzione di 60 euro sottoscrivendo il piano Standard con pagamento in un’unica soluzione.

LEGGI ANCHE > Quanto dovrà spendere un tifoso per vedere tutte le partite della propria squadra in tv

Dunque, spendendo soldi per abbonarsi in uno dei settori dello stadio di casa della propria squadra del cuore, si potrà avere uno sconto sull’abbonamento annuale a Dazn. Attenzione, però: la promozione è applicabile solamente al pacchetto Standard (quello che consente una duplice visione simultanea solamente se collegati alla stessa rete internet). Dunque, invece di pagare 359 euro (in un’unica soluzione non dilazionabile), alcuni tifosi potranno sottoscrivere l’abbonamento a “soli” 299 euro.

Sconti Dazn, come possono risparmiare alcuni tifosi

Queste soluzioni sono figlie di singoli accordi commerciali tra l’emittente OTT a pagamento e i singoli club. Al momento, sono tre le squadre che hanno trovato l’intesa (uguale per tutti), ma per una l’offerta è in scadenza. Si tratta della Juventus, il primo club ad aver annunciato ai tifosi questa possibilità: l’offerta si concludeva lo scorso 30 maggio ed è stata prorogata fino al 15 giugno. Scadenza un po’ più lunga per due tifoserie: i romanisti e i milanisti. Nel primo caso, l’offerta è attivabile entro e non oltre il 20 giugno prossimo; per quel che riguarda i rossoneri, ci sarà tempo fino al 30 giugno.

Uno sconto che non sappiamo se sarà applicato anche ad altre tifoserie. Sta di fatto che si tratta di un benefit riservato a chi ha già speso svariate centinaia di euro per abbonarsi nei settori dell’Allianz Stadium, dello Stadio Olimpico (sponda giallorossa) e di San Siro (sponda Milan).