Aurora Ramazzotti dice «no»

Quando si accetta di fare il Grande Fratello Vip, ogni concorrente offre alla redazione un elenco di nomi di persone che potrebbero fare un intervento in studio, un video messaggio, una lettera, una telefonata, insomma con un gesto di affetto: una boccata d’aria per il “Vippone”.

Aurora Ramazzotti-Tommaso Zorzi: cosa succede

Nella lista di Tommaso Zorzi in un primo momento c’era il nome dell’inseparabile amica Aurora Ramazzotti. Nome che poi è scomparso. I due a lungo – e anche poco prima del reality – sono stati uniti, inseparabili, insomma migliori amici. Poi qualcosa si è rotto. Giornalettismo rivela che cosa è successo tra Zorzi e Aurora dopo aver ascoltato, in esclusiva, le versioni di entrambi.

La versione di Zorzi

Tommaso si è “offeso” con Aurora perché ha sentito l’assenza della ragazza, il suo allontanarsi da quando lei ha iniziato a far coppia con Goffredo, suo attuale fidanzato. Ma non solo: la crisi definitiva è esplosa la scorsa estate, quando i due avevano organizzato un weekend riconciliante a Capri. Solo loro due: ma Aurora un giorno prima ha disdetto tutto, addirittura, forse, poche ore prima della partenza. Ha lasciato a piedi Tommaso per una causa giusta, ovvero perché era deceduta la nonna di Goffredo. Tommaso ha reagito male, ha disdetto Capri ed è andato a Jesolo da un amico e da quel momento con Aurora è sceso il gelo.

Tommaso, inoltre, custodisce dentro sé altre motivazioni private che, se vorrà, sarà lui a rendere pubbliche.

La versione di Aurora

Aurora, in questo momento, ha rifiutato qualsiasi intervista o intervento per parlare di Zorzi. Ma la ragazza, senza rancore, soffre molto per questa situazione. Lei è legatissima a Tommaso, ma la sua reazione la scorsa estate l’ha ferita e non poco e pare che la ferita si sia estesa anche a Goffredo. I due, al momento, di Zorzi non ne vogliono sapere, anzi Aurora si aspetta le scuse da Tommaso.

Di certo c’è che forse questa “pace”, con altre verità nascoste, nemmeno il “Gfvip” riuscirà a trasformare nuovamente in amicizia.