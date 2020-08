Aurora Ramazzotti: «La foto con mia madre incise sulla mia crescita, nessuno si lamentò ma la cosa era sbagliata»

L’antefatto è rappresentato dalla foto di Chanel Totti in copertina su Gente e il successivo confronto con mamma Ilary Blasi che appare nel titolo. L’immagine ha fatto discutere perché mostrava il corpo di una adolescente di 13 anni (con il volto oscurato) e ha provocato anche l’intervento di Francesco Totti e della stessa Ilary Blasi che hanno preso una forte posizione contro la pubblicazione di quella foto. Nel commentare le polemiche che ne sono seguite, la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva fatto il confronto con quanto accaduto nel 2011 ad Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e la foto con Michelle Hunziker

Allora 15enne, Aurora Ramazzotti venne fotografata insieme a Michelle Hunziker in bikini e anche in quell’occasione si sprecarono confronti e opinioni sul tema del corpo femminile. Nel ricordare l’episodio, Selvaggia Lucarelli ha affermato: «Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga».

Oggi, è arrivata anche la risposta della figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, che ha sottolineato come l’utilizzo dei social network, all’epoca, fosse differente e come, nonostante non si sollevò la stessa polemica, l’episodio fu comunque molto significativo nella vita della giovane influencer e presentatrice.

«Non erano tempi di social, per questo nessuno fiatò – ha scritto Aurora Ramazzotti -. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa sbagliata. Questa cosa (come tante analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso. Benché concordi con il fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto, penso che ci siano delle cose per cui bisogna indignarsi. I ragazzini sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loro benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da troppo tempo».