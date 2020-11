Francesco Oppini e le frasi sessiste e violente su Flavia Vento e Dayane Mello: «A Verona la violentano»

Francesco Oppini si è distinto all’interno della casa per una serie di frasi sessiste e violente che hanno avuto come obiettivo in primis Dayane Mello ma anche Flavia Vento. Sulla prima, in particolare, Oppini ha detto una serie di frasi sessiste anche gravi utilizzando un linguaggio del tutto inappropriato che non è stato apprezzato dal web e nemmeno da Tommaso Zorzi, come si vede nella raccolta video dei momenti in cui ha dato il sui peggio.

Francesco Oppini sessista: le frasi su Dayane Mello e Flavia Vento

Per chi chiede che Francesco Oppini sia squalificato dal #GFVIP dopo frasi sessiste e violente su Dayane Mello e Flavia Vento — November 2, 2020

Nel video che raccoglie i momenti peggiori è evidente che Francesco Oppini si comporta così spesso, arrivando anche a prendere Dayane Mello e a provare a buttarla su un letto facendo allusioni a un rapporto tra lei e più uomini. «Vieni qua che ti faccio passare una sera diversa, guarda che arriva anche Pierpaolo» dice a Dayane Mello buttandola su un letto. Sempre sulla giovane dice che qualora la portasse a una festa con i suoi amici «succederebbe un disastro». La frase peggiore è probabilmente quella detta per fare un apprezzamento – secondo lui -: «A Verona la violentano». Accanto a lui Tommaso Zorzi gli fa notare che il linguaggio non è adeguato e si alza. Oppini prova a giustificarsi ma anche solo affermare che una frase del genere sia un complimento dà la misura del suo livello.

In rete si chiede la squalifica di Oppini dal Gf

Su Flavia Vento dice che «quelle così credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di metterle le mani addosso». Su Twitter non tardano ad arrivare la accuse di mascolinità tossica e la richiesta del popolo della rete è quella di fare uscire Oppini dal Grande Fratello Vip vista la gravità di quanto afferma e visto il linguaggio scurrile e violento che sceglie di adottare pur sapendo di essere in diretta h24 e di essere seguito da milioni di persone, compresi moltissimi giovani. Messaggi – e personaggi – come questo dovrebbero essere letteralmente sbattuti a calci fuori dalla televisione italiana.