Finalmente Brosio al GFVIP

Venerdì 30 ottobre, dopo aver sconfitto il Covid-19 , Paolo Brosio entra finalmente nella Casa del Grande Fratello VIP. Brosio, dopo aver lottato contro la malattia è fatto più di 30 tamponi, potrà incontrare i nuovi concorrenti in completa serenità mentale e fisica e soprattutto Paolo conoscerà il suo sogno proibito: Dayane Mello.

LEGGI ANCHE > Tutta la verità sul caso di Coronavirus al GFVIP

Brosio entra al GFVIP, finalmente

Ma attenzione Giornalettismo ha rivelato in anteprima che il cuore di Paolo è occupato e batte per una giovane modella. Rimarrà fedele l’ex giornalista playboy? E soprattutto riuscirà a non fornire info su quello che è successo fuori dalla Casa durante questo lungo periodo?