Tutta la verità sul caso di Coronavirus al GFVIP

Tutta la verità: nient’altro la che la verità. Che cosa è successo ieri sera al GFVIP prima che entrassero: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma? Prima che uno dei tre avesse riscontrato il «tampone Covid con valori alterati?». Giornalettismo ricostruisce attimo per attimo quei momenti, senza possibilità di smentita sul Covid al GFVIP.

LEGGI ANCHE > Caso Covid al Gfvip | ESCLUSIVA

Andiamo con ordine. Oggi la quasi concorrente Selvaggia Roma ha dichiarato di «Scoppiare di salute e di non essere lei la protagonista della vicenda Covid». Seguono immediate le smentite della Salemi e di Bettarini che dichiarano in modo netto di essere negativi al Covid e di continuare la loro quarantena iniziata lo scorso diciassette ottobre.

La Roma, ieri sera, scrive anche a chi sta preparando questo articolo, dicendo nuovamente che non è lei la protagonista della vicenda, insomma non ha contratto il virus. Quando io personalmente le rispondo dicendo che le nostre fonti portavano al suo nome, lei in tutta risposta dice che «Va a farsi una doccia». Questo è un particolare da non sottovalutare. La doccia.

Covid al GFVIP

Il motivo? Tra i tre la Roma è l’unica che è stata fatta rientrare a casa sua. Mentre Bettarini e la Salemi sono rimasti nell’hotel dove soggiornano i concorrenti prima di entrare in Casa. Un dato che non può passare inosservato perché spiegherebbe che la Salemi e Bettarini, i due tra l’altro senza fare ironia su un argomento così serio hanno smentito senza aggiungere altre parole sulla questione, sarebbero ancora in gioco. Ma sempre secondo le nostre fonti devono rifare da capo la quarantena e i tamponi necessari per garantire la sicurezza per se stessi e per gli altri. La Roma invece è stata spedita a casa, ma non in quella dove ci sono al momento: Bettarini, la Salemi e a pochi metri Paolo Brosio (anche lui a breve entrerà nella Casa) ovvero i prossimi concorrenti ancora in corsa, e sicuri, di entrare nel reality. Bensì a casa sua! Dove può incontrare altre persone e sicuramente fuori dal controllo della produzione. Quindi nella sua doccia.

Inoltre altro enorme particolare lunedì sera a poche ore dall’ingresso dei tre nella Casa, la prima macchina che ha fatto retromarcia per tornare indietro e andar via è stata proprio quella della Roma. Al contrario di Bettarini e la Salemi che hanno aspettato le direttive della produzione. Perché la Roma sgomma via e i due sono rimasti a parlare con gli addetti ai lavori e sono tornati nelle loro stanze? Le risposte noi le conosciamo. A voi le conclusioni augurandoci ovviamente che tutti siano in salute. Sia chi entrerà nella Casa aspettando una nuova quarantena, sia chi è già tornato a casa, forse per una doccia, o per una quarantena.