Paolo Brosio entrerà questa sera al GF Vip? La rivelazione di Giornalettismo

Paolo Brosio, dopo essere guarito dal Covid, dopo aver trascorso più di quaranta giorni in ospedale ed essersi sottoposto a un numero svariato di tamponi, venerdì 16 ottobre varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip?

Paolo Brosio al Gf Vip questa sera? Cosa sta succedendo

Giornalettismo, in anteprima, è in grado di rivelarvi che Paolo, al momento, non sarà ancora un concorrente del game. Nonostante fosse tutto pronto per far entrare l’ex giornalista in questa puntata, la produzione ha preferito stoppare e sottoporre Brosio a nuovi e ulteriori esami chiarificatori per aver la sicurezza al 101% che fosse tutto risolto.

Eppure Paolo aveva già prenotato un mazzo di rose bianche da portare alla sua concorrente preferita Dayane Mello… ma per il momento dovrà ancora aspettare.