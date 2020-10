Paolo Brosio fuori dal GFVip?

Che fine ha fatto Paolo Brosio? L’ex giornalista, risultato positivo al Covid-19, avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip, ma proprio durante i controlli ha scoperto la sua positività.

LEGGI ANCHE > Secondo Paolo Brosio, il governo ha sbagliato ad affidarsi alla scienza e non a Dio

È passato quasi un mese da quando Brosio, per sua stessa ammissione, ha lottato in un ospedale romano contro il Covid, affrontando una forma violentissima del virus. Dieci giorni fa, però, è apparso in televisione sorridente, nel giorno del suo compleanno, annunciando la pronta guarigione. Da quel momento: il silenzio.

Paolo Brosio, la sua presenza al GfVip è a rischio

Perché il calvario di Paolo Brosio non è ancora finito. E il suo ingresso nella Casa al momento è lontanissimo. Brosio, fisicamente, sta meglio. Hai i suoi amici dice: «Madonnina Santa quanta sofferenza». Giornalettismo rivela che Paolo ha effettuato un nuovo tampone, due giorni fa, e dopo questi venticinque giorni di clausura il primo è risultato negativo. Adesso si attende il secondo, nella speranza che anche questo sia negativo. Dunque l’attesa di Brosio pare possa trasformarsi da infinita a finita, ma la sua partecipazione al GfVip, proprio per la forma virale fortissima che lo ha colpito, sembra in forte dubbio.