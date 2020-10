Come avevamo annunciato nel pomeriggio di ieri, Paolo Brosio era in attesa del risultato del secondo tampone. E siamo in grado di anticiparvi che il risultato è stato negativo. L’ex giornalista, dunque, ha vinto la sua battaglia personale contro il Covid-19.

Il risultato è arrivato nella tarda serata di giovedì e Giornalettismo può rivelare che Brosio lascerà l’ospedale ICC Casal Palocco.

Paolo Brosio lascia l’ospedale

Poi la conferma è arrivata anche attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram nella notte. L’ex giornalista mostra il risultato del secondo tampone e ringrazia i medici e gli infermieri che lo hanno accudito dopo un periodo molto difficile a causa del Covid.

Visualizza questo post su Instagram Paolo Brosio dimesso dall ‘ ospedale ICC CASALPALOCCO Un post condiviso da PAOLO BROSIO (@paolobrosioreal) in data: 8 Ott 2020 alle ore 6:17 PDT

Ora al GfVip?

Che cosa succederà adesso? Brosio ha salutato gli infermieri dicendo: «Ci vediamo al GfVip». Sarà davvero così? In ogni caso in bocca al lupo a Paolo che non ha mai mollato contro la violenza del Covid e la forza con cui il virus ha colpito il suo corpo.

