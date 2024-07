Chi sostituirà Marinella Soldi alla Presidenza Rai?

Dal prossimo 10 agosto, Marinella Soldi non siederà più sulla poltrona della Presidenza Rai. Le dimissioni sono state comunicate, nelle scorse ore, al Ministro dell’Economia e delle Finanze (Giancarlo Giorgetti). La decisione è stata presa in piena autonomia dalla dirigente che era stata nominata al vertice dell’azienda pubblica nel luglio 2021 su proposta dell’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi: per lei, infatti, si sono aperte le porte del Commercial Board della BBC, dove andrà a ricoprire il ruolo di consigliere non esecutivo a partire dal prossimo 1 settembre. Ma chi la sostituirà a viale Mazzini?

Si può parlare di “fulmine a ciel sereno” solo fino a un certo punto. Da mesi il governo Meloni è incagliato all’interno del rebus delle nomine delle aziende pubbliche (ma anche tra le partecipate), tra le quali rientra – ovviamente – anche la Rai. Marinella Soldi non era sicuramente la prima scelta per una riconferma alla Presidenza Rai. Dunque, con le sue dimissioni si è dato “solamente” un nuovo slancio all’esigenza di trovare nuove figure per guidare l’emittente pubblica radio-televisiva italiana.

Presidenza Rai, chi andrà al posto di Marinella Soldi?

Di fatto, dunque, Marinella Soldi si è tirata fuori dall’imminente gioco di potere che storicamente rappresenta lo sfondo di equilibri politici dettati dalla maggioranza e dall’opposizione. Dunque, in attesa delle nomine ufficiale, la posizione di Presidente della Rai non rimarrà scoperta. Le “regole del gioco” prevedono che il ruolo finirà nelle mani – ad interim, fino alle nuove nomine – del componente più anziano dell’attuale Consiglio di Amministrazione dell’azienda pubblica. Questo profilo corrisponde alla figura dell’attuale Amministratore delegato Rai Roberto Sergio che, per un lasso limitato di tempo, occuperà le due poltrone più importanti di viale Mazzini. Un doppio incarico per chi – soprattutto dopo il “caso Scurati” – era entrato in conflitto dialettico proprio con Marinella Soldi negli ultimi mesi.