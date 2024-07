Le scarpe di John Travolta sono costate 206mila euro alla Rai (quindi a noi)

Era già capitato nel 2023, quando Agcom sanzionò per 175mila euro la televisione pubblica per pubblicità occulta (in quel caso, Instagram). Quest’anno, altro Festival e altra multa: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha comminato una sanzione da 206.580 euro nei confronti della Rai per quel che è successo con il caso delle scarpe di John Travolta a Sanremo. Di fatto, la sentenza era scritta, anche vedendo i precedenti. Quell’indugiare della telecamera sulle calzature indossate dall’attore ha tolto ogni dubbio sulla violazione delle regole in termini di trasparenza pubblicitaria.

Dunque, si è passati dai 175mila euro agli oltre 206mila di quest’anno. Perché Agcom ha giudicato con maggiore severità quel che è accaduto nel 2024 sul palco del Teatro Ariston proprio alla luce della multa dell’anno precedente legata ai continui riferimenti alla piattaforma social Instagram fatti dal conduttore e direttore artistico Amadeus e dalla co-conduttrice Chiara Ferragni nel corso delle serate del Festival di Sanremo 2023.

Scarpe John Travolta a Sanremo, la multa alla Rai

Nelle motivazioni della sanzione da 206mila euro, Agcom ha sottolineato i motivi che hanno portato l’Autorità a comminare una multa così pesante nei confronti dell’azienda pubblica:

«La violazione accertata riguarda la pubblicità occulta di un noto marchio di scarpe nel corso dell’esibizione di John Travolta insieme ad Amadeus, conduttore del Festival. L’Autorità ha ritenuto di estrema gravità l’episodio, in quanto l’esposizione del prodotto è avvenuta nel corso del principale programma televisivo della RAI in termini di audience e durante l’esibizione di un ospite di chiara fama internazionale, con notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori».

L’arrivo di John Travolta sul palco dell’Ariston, infatti, è stato seguito da oltre 11 milioni di persone. Telespettatori che, di fatto, hanno assistito a una pubblicità occulta. Dunque, era inevitabile la sanzione. E c’è anche la tirata d’orecchie per quel che era successo lo scorso anno:

«Nel determinare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della reiterazione della condotta da parte della RAI, già sanzionata per episodi di pubblicità occulta nel corso della passata edizione del Festival di Sanremo».

Sbagliando si impara? In Rai questo detto sembra non valere. E dopo i 175mila euro dello scorso anno, ecco i 206mila di quest’anno. Che paghiamo noi, in quanto azienda pubblica.