Niente GFVIP per Simone Susinna che torna single

È finita la storia d’amore tra Simone Susinna e la bella modella Ana Moya Calzado. Lui, ex di Mariana Rodriguez, sarebbe dovuto entrare al GFVIP fin dall’inizio. Ma Simone per contratto aveva una pubblicità da realizzare di cui ne è stato testimonial.

Nel mentre Simone, per dimenticare Mariana, aveva iniziato una relazione con la modella spagnola Ana Moya. Giornalettismo rivela che la storia tra i due è finita.

E se da un lato le porte del “Grande Fratello Vip” non si riapriranno per Susinna, per la ragazza c’è profumo di “Isola dei famosi”, emergenza “Covid” permettendo.