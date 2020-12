Caso Lamborghini al Gf Vip?

Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra (star mondiale), era stata annunciata come nuova concorrente in questa seconda parte di Grande Fratello Vip che, visti i dati di ascolto sempre positivi, visto il successo, si è allungato fino a febbraio. Ma al momento mentre gli altri concorrenti (Cecilia Capriotti, Mario Ermito, Carlotta dell’Isola e il figlio di Walter Zenga, ndr) sono in quarantena pronti all’ingresso, Ginevra Lamborghini si trova in montagna (come lei stessa mostra sui social).

Ginevra Lamborghini, perché la il passo indietro?

Secondo le nostre fonti, a Giornalettismo è arrivata la conferma che la stessa Ginevra ha giurato e promesso alla sua famiglia che non parteciperà al Gf vip. Che cosa è successo da quando Ginevra è stata annunciata ad oggi? Come mai è saltata al momento la sua partecipazione? Perché questo passo indietro ?