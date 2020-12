Natale in casa con il Gf Vip

I Vipponi rimarranno da soli durante questo Natale, dentro la “Casa?” Manco per idea. Gli autori in queste ore stanno trovando una soluzione per organizzare un “cenone” allargato, rispettando le regole dettate dall’emergenza Covid_19.

Due le ipotesi: un parente a testa ospite in casa per la sera di Natale o un parente, sempre a testa, in collegamento “live” durante la cena natalizia, con IPad “giganti” in stile Gerry Scotti a “Tu Si que Vales”. Per raccontare il Natale dentro un mare di emozioni tra piazze deserte e case poco affollate. Un Natale però che i concorrenti del Gf Vip sarà comunque speciale e indimenticabile perché non saranno solo. Questo Giornalettismo può confermarlo in anteprima.