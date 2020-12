Nuove coppie: il calciatore e l’influencer | ESCLUSIVO

Il Burj Al Arab è l’albergo più lussuoso di Dubai. Dall’iconica forma a vela, è costruito su un’isola artificiale al largo della spiaggia di Jumeirah è questo pomeriggio si è impreziosito dell’amore e dei baci sotto gli occhi di tutti tra Stephan El Shaarawy, calciatore della dello Shanghai Shenhua e della nazionale italiana, e la blogger Ludovica Pagani.

Stephan El Shaarawy, il bacio alla luce del sole con Ludovica Pagani

I due si sono baciati sotto gli occhi di tutti, come rivela in anteprima Giornalettismo. Il calciatore da sempre è affascinato da donne famose, nel suo passato c’è un flirt con la gieffina Selvaggia Roma; ma ora il suo cuore batte solo per la Pagani che sui social, per non tradire i suoi seguaci, ovviamente si mostra single… ma single non lo è affatto.