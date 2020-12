Franceska Pepe dice addio al Gf Vip

L’ esuberante concorrente FrancesKa Pepe ha detto basta. Non parteciperà più al Grande Fratello Vip nemmeno da eliminata in studio insieme con i suoi ex compagni di viaggio. Assente in studio per la seconda volta di seguito e dopo una serie di avvenimenti (dalla rissa con l’autrice Irene Ghergo a quella con Matilde Brandi, sempre fuori onda, ndr); la Pepe saluta così la sua avventura nel reality.

