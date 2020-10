FrancesKa Pepe assente al Gf Vip: davvero per mal di schiena?

Il certificato per mal di schiena di FrancesKa Pepe al Gf Vip è ufficialmente arrivato alla redazione del reality. Ma sarà questo il reale motivo della sua assenza? Giornalettismo ha ricostruito l’ultima settimana della concorrente più “calda” di questa edizione, eliminata nelle scorse settimane. La Pepe, prima del mal di schiena, era entrata già in conflitto con la redazione perché avrebbe preteso che, da Sarzana a Roma, lei avesse autista e aereo a disposizione per raggiungere la Capitale. Inoltre la scorsa settimana in studio aveva discusso con l’autrice Irene Ghergo in modo molto vivace. Le richieste prevedevano anche altri benefit. La risposta è stata un no secco.

LEGGI ANCHE > Paolo Brosio sarà stasera al Gf Vip? La rivelazione di Giornalettismo

Il motivo dell’assenza di Franceska Pepe dal Gf Vip

Treno e via.

Ma successivamente è arrivato il certificato che attesta che la ragazza ha il mal di schiena e non sarà presente in studio non solo durante questa puntata, ma anche lunedì prossimo. La sua assenza in studio, da contratto, alleggerisce di mille euro a puntata il portafogli della ragazza che, dato il mal di schiena ripetiamo, perde duemila euro dal contratto. Mille a puntata.

Il mistero della Pepe s’infittisce, ma la rottura tra la concorrente e la produzione è agli sgoccioli. FrancesKa inoltre domenica non sarà presente nemmeno nel salotto di Barbara D’Urso perdendo, dunque, altro cachet per sua scelta. Ma il mal di schiena pare sia fortissimo.