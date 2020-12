«Feste in hotel? Ho sbagliato. Nardi: fuori dal GF Vip»

«Non mi drogo quindi difficile che capiti a certe feste. Mi piace la discoteca, mi piace il divertimento, mi piace andare a Ibiza; ma so dir di no – dice Elisa De Panicis a Giornalettismo -. Alberto Genovese? Non l’ho mai conosciuto, ma lo avrei voluto incontrare per proporgli un’Applicazione che ho creato con i miei amici. Ma non sono mai riuscita a vederlo. Il mio amico in comune mi aveva promesso che lo avremo visto a Ibiza, ma poi è saltato tutto».

Elisa De Panicis, che nelle settimane scorse Giornalettismo ha sorpreso mentre festeggiava fino a tarda notte in un hotel, a Milano, il suo compleanno; fa mea culpa, chiede scusa e parla del “Gfvip”. Lei che ai tempi era stata al centro di polemiche perché Salvo Veneziano, poi eliminato, aveva dedicato alla ragazza frasi poco carine, irripetibili.

Elisa De Panicis, l’intervista dopo la festa in hotel

Oggi non c’è Salvo al centro del caos, ma c’è Filippo Nardi che ha riservato per Maria Teresa e non solo frasi che superano ogni limite della buona educazione e del rispetto verso ogni donna. Con Elisa parliamo di tutto dentro questa chiacchierata.

Elisa, dunque mai stata a un party di Genovese?

«Zero e da Genovese non è andata nemmeno una mia amica. Mai. I private party esistono però da sempre, ma c’è una motivazione. Per esempio prenda i calciatori mica possono andare in discoteca, altrimenti li riconoscerebbero tutti e sarebbe il caos per loro. Quindi è ragionevole che facciano private party in casa e invitino chi voglio».

Quanti private party ha fatto?

«Sono uscita a cena ma in posti riservati, dove loro hanno la sicurezza di non essere fotografati e possono star sereni. Ma questo ragionamento al contrario lo farei anche io».

Beh in hotel, poche settimane fa, il suo compleanno non era il massimo della riservatezza…

«In hotel ho festeggiato il mio compleanno. L’idea iniziale era Netflix e sushi a casa. Poi Mila (suarez, ndr) mia amica, mi dice: “Andiamo in hotel da un mio proprietario e prendiamo la stanza”. Tornando indietro, non lo rifarei. Ho sbagliato da un punto di vista morale e secondo la mia coscienza è stato un errore. Ma ormai è successo».

Lei è fidanzata o single?

«A marzo ero fidanzata con un americano, poi c’è stato il Covid e siamo lontanamente in crisi, diciamo così».

Quante proposte indecenti ha ricevuto?

«Una marea. Ma attenzione: bisogna fare una differenza. In Italia l’uomo mostra la sua virilità con i soldi per poterti conquistare. All’estero sono più sfacciati, ma meno aggressivi. La situazione più brutta? Da ragazzina lavoravo in una galleria d’arte e il proprietario mi ha detto: “Ti do più soldi ma devi essere posseduta da me”. Sono fuggita. Oggi? Può succedere anche al bar anzi pochi giorni fa mi si avvicina un tipo e mi fa: “Lo vuoi quel gioiello” indicando una gioielleria. Ho voltato le spalle».

Che ne pensa del caso Filippo Nardi al “Gfvip”?

«Quando l’ho visto entrare, pensavo che portasse a casa il riscatto. Ascoltando le sue parole riferite a Maria Teresa Ruta e alle altre ragazze, sono senza parole. Frasi così sono da condannare. Non doveva nemmeno pensarle. E che non dicano che sia un mood inglese perché non è così. È questione di mentalità. La squalifica, se ci sarà, gli farà aprire gli occhi. Quindi: fuori».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Elisa De Panicis)