Le influenze sbagliate, dettate dalle influencer

Ci sono famiglie che non si ricongiungono da mesi. Fidanzati che non si vedono da tempo. Nonne e nipoti che non si salutano nella stessa stanza da quasi un anno. Ci siamo noi che non sappiamo se a Natale potremo dire “Buon Natale” a nostra madre e nostra sorella la sera guardandoci in faccia per le limitazioni previste, ci sono i ristoranti che chiudono alle 18.00 e quelli che hanno chiuso per sempre.

Poi ci sono le influencer in questo caso Gilda Ambrosio, ex di Stefano De Martino, e Giorgia Tordini, collega insieme don Gilda del brand The Attico, che insieme con amici: fotografi, imprenditori nella moda e designer se ne sbattono e si riuniscono in casa mostrandosi mentre sì iniettano, seduti sul divano come chi aspetta un caffè, flebo di vitamine. Sono insieme in una casa, sono in più di quattro, sono veicolo di messaggi plurimi e sbagliati.

Feste Vip, se gli influencer danno cattive influenze

È questa l’Italia che doveva uscirne o mostrarsi migliore? No. Inoltre Tordini e Ambrosio sono le stesse protagoniste che due settimane fa si sono riunite all’hotel Bulgari con altre colleghe per far festa, in occasione di un compleanno. Il trucchetto? sempre lo stesso: affitti una stanza, fai assembramento, chiudi la porta e inizia il party. Seguite le “influenze” giuste, non le influencer.