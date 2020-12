Fermate i secret party, ma i protagonisti replicano: «Fateci vivere»

L’effetto emulazione “party segreto” dopo la scoperta di Terrazza Sentimento – e delle feste di cui (pare) nessuno sapesse niente – l’avevamo pronosticato. Così siamo passati alle cene in Hotel fino a tarda notte, ai Secret Party organizzati nelle case, nelle baite, in campagna, in ogni dove. Protagonisti sono ragazzi giovanissimi (ma non solo) che se ne sbattono delle regole e via con alcool, musica e divertimento stupefacente.

Secret Party, le immagini che arrivano dalle abitazioni dove si festeggia nonostante i dpcm

Uno dei protagonisti si chiama Claudio, pugliese, su Instagram il suo nick name è “TheChicken” (il Pollo), evitiamo battute. Questa notte, mentre festeggiava, abbiamo recuperato le immagini del suo party live intorno alle ore 01.36. Lui, appena se n’è accorto, ha cancellato tutto. Nel mentre, al party urlava il nome di “Franco!”, un adulto presente.

Lui, che su Instagram si mostra con look serioso da manager ma la sera si trasforma in Party Boy, al momento ci scrive: «Non vivo in Italia. La storia di ieri era un ricordo dei bei tempi infatti al centro del video c’era l’emoticon un cuore rotto. E mi dia del lei».

Gentile Claudio, detto il pollo, il cuore non è rotto, come può notare. Ritenti, sarà più fortunato. «Lasciateci vivere. Ieri ho compiuto vent’anni e abbiamo organizzato un festino. Era il mio compleanno. Lo sappiamo che sono vietate le feste, ma lasciateci in pace. Scrivi della fame del mondo o dello scioglimento dei ghiacciai. La morale a noi giovani? Non è frustante?».

Secret party, ancora altre immagini

Anche Lilia, sui social “Lola”, protagonista del secondo video, risponde così alle nostre domande. Sul suo profilo mostra immagini hot, provoca in maschera, gioca con il suo fisico: nulla di male, se non fosse che coi tempi che corrono, queste immagini tutto possono raccontare fuorché un mondo fatto di nudo artistico.

Le immagini di “Lola” immortalano momenti di gioventù e sfrontatezza. I soldi (250 euro) arrotolati dentro una ciabatta, forse pronti all’uso per pippare? Lei vestita da suora pronta per un party probabilmente lo scorso Halloween, lei che mostra il suo lato “b”, lei in vasca con una borsa costosa, il decollété coperto da due croci cucite addosso, in mezzo tre rosari e altre immaginette, video di lividi sul corpo, video di cuori disegnati sulla mano “a pelle viva” (che non mostriamo).

Insomma, immagini vicine alle nuove realtà raccontate in questi giorni, parlando delle feste segrete e non delle violenze ovviamente. E poi al compleanno di Lilia chi c’era? I giovani della “Milano bene”. Le immagini giudicatele voi stessi.

Noi di Giornalettismo, da due settimane ormai, denunciamo i #secretparty ma le forze militari scelte dal governo per sorvegliare queste situazioni, come faranno a far fronte a questo nuovo ed ennesimo fenomeno “segreto”? Però se li scoviamo noi, siamo sicuri che lo sapranno fare anche loro… almeno, così dovrebbe essere.