Scandalo secret Party, un infermiere di notte accende una festa senza freni

Si chiama Karim Neri, professione infermiere come lui stesso scrive nella sua bio su Instagram. Karim ama il suo lavoro e si mostra anche in tenuta da infermiere sul suo profilo. Ecco: durante questa pandemia abbiamo descritto gli infermieri e continueremo a farlo come angeli custodi. Sul tesserino di Karim c’è scritto che, dopo un corso in infermieristica presso l’università di Bologna, poi ha iniziato a seguire la sua strada nell’ospedale della sua città (dovrebbe essere Cesena, in base alle sue indicazioni).

LEGGI ANCHE > «Nessuno ha chiesto stories all’influencer e lei non ha pagato. Adesso parlo io»

Secret Party, ancora lo scandalo delle feste private

Ma, tolto il camice, la scorsa notte intorno alle ore 2.15, Karim si è trasformato in un leone da discoteca. Un party sfrenato tra musica e alcool con amici, raggirando ogni legge, ogni decreto, ogni giudizio morale, raggirando in primis la divisa che indossa. Un party senza freni terminato alle sei del mattino (nessun controllo?). Con lui stesso che commenta dicendo: «Come finire di fare schifo del tutto». Poi si mangia una pizza.

Abbiamo provato a contattarlo, a chiedergli il perché di tutto questo, il motivo. Lui in tutta risposta mi ha bloccato e ha cancellato immediatamente le stories dal profilo. Stories che noi di Giornalettismo abbiamo però salvato. Chi lavora alla sicurezza nazionale non può far passare come “non visto”, “non letto”, “non ascoltato” un fenomeno che presto potrebbe farci molto, molto, molto male.

E purtroppo lo ripetiamo: siamo solo all’inizio di queste “non feste natalizie” che diventano “feste segrete” o meglio “secret party”. Nel caso raccontato. è finito alle 06. 36 con una carbonara!

Ps: chi userà questa storia, queste immagini è pregato di citare la fonte.