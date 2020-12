Quando agenti e parenti si sentono concorrenti: l’altro GfVip

Lo scorso anno il primo colpo social da dentro la “Casa” all’esterno lo aveva dato Paola Di Benedetto, quando dopo poche ore dal suo ingresso, sui suoi social (attraverso una longa mano) annunciava in prima persona di aver abbandonato la sua storica agente Paola Benegas che le aveva chiuso il mega contrattone per partecipare al reality, e poi è stata mollata dall’ex di Francesco Monte. Quest’anno di mani che operano, scrivono, intervengono fuori dalla Casa, offrendo input all’interno, si moltiplicano ma non sempre il risultato è un qualcosa di richiesto, positivo e soprattutto utile ai fini del gioco.

Basti pensare che durante l’ultima puntata Tommaso Zorzi aveva intrepretato male il segno, che il “Gf” gli ha mostrato, facendogli vedere che l’immagine del suo profilo Instagram non aveva più il suo viso ma quello di Stefania Orlando spedita in nomination proprio da Zorzi. Nella testa del ragazzo quello era un chiaro segnale: devo lasciare la “Casa”. Falso. Era un qualcosa di goliardico studiata, male, all’esterno e poi riportata all’ interno. Ma andiamo avanti. Dai profili Instagram e twitter di Giulia Salemi si possono ammirare le sue promozioni pre-registrate per sponsorizzare qualunque cosa ma soprattutto ciò che colpisce sono le risposte in prima persona che dal profilo twitter di Giulia, arrivano come se fosse lei. Scelte di agenzia? Se fosse così, sarebbero scelte errate, in primis potrebbero condizionare voto e televoto e in realtà sono scelte al “buio” perché il vero pensiero dei ragazzi nella Casa, lo possono sapere autori e psicologi.

Stop. Ancora dal web imperversano segnali di fuoco. Giuliano Condorelli, fidanzato o ex di Adua “Ares” Rosalinda, dopo aver ascoltato le parole d’amore verso Dayanne Mello ha smesso di seguirla. Fine di un amore? Urtis, che chiede di essere salvato dentro la casa e dentro i profili social delle sue cliniche. Nasce il grippo de i #gregorelli fan accaniti e innamorati di una storia quella tra Elisabetta Gregoraci e Pier Paolo Pretelli che non ha mai preso il volo. Mario Balotelli bacchetta Selvaggia Roma quando quest’ultima attacca il fratello Enock. Alba Parietti fa avanti e indietro nei commenti e nel commentare il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Questi ultimi hanno due fan-base fortissime: da una parte c’è chi li vorrebbe insieme, e sono i #zorpini, dall’altra chi esalta la loro amicizia e su Twitter se le danno di santa ragione.

Dal cielo arrivano aerei che mandano in confusione i ragazzi. Zorzi, crede che un tale Simone sia un ammiratore segreto, in realtà è un personaggio che noi abbiamo già raccontato al dettaglio una sorta di Mark Caltagirone, per la Gregoraci di aerei se n’è perso il conto (secondo le nostre fonti li ha mandati Stefano Coletti, il suo attuale compagno, ndr) ma lei si professa single. La fidanzata di Andrea Zelletta, Nathalia Paragoni, difende il suo uomo se lo chiamano “Comodino”, ide nata su twitter che ha suggerito a Franceska Pepe di salutare così l’ex tronista quando lo avrebbe incontrato nella “Casa”. Quel nickname ha scatenato polemiche ancora accese. C’è anche chi ha scelto il silenzio con classe come Cristina, la fidanzata di Oppini, idem Giada De Blanck, figlia della contessa, sempre discreta e mai fuori posto.

Inoltre c’è stato il momento “Trix” Zorzi , Oppini, la Orlando che da dentro si sono definiti così contro le “Winx” che erano la Salemi, la Mello, Dayane e Rosalinda. Tutti i gestori de i profili apprendendo il messaggio da dentro, hanno cambiato l’immagine dei profili dei ragazzi all’esterno. Infine c’è chi come Simone, compagno di Stefania Orlando, interviene nel ruolo di “Autore esterno”. E’ lui che prova a mettere pace tra i fan della coppia Orlando Zorzi quando quest’ultimo ha nominato Stefania. Ma è sempre lui ha mostrare sofferenza e gelosia quando Stefania si avvicina a Zelletta, vicinanza per dire. C’è Guenda che sui social prima è stata attaccata dalla moglie di Telemaco suo fidanzato o ex non si è capito. E ancora Guenda è fautrice in primis per la difesa di sua madre contro la valanga di violenza e parole che Nardi le ha dedicato. Dal web arrivano le chat hot tra la Lorenzini ed Ermito: ma questo è un qualcosa che potrebbe far scattare delle dinamiche interne, quindi utile al programma non come parlare o sostituirsi ai concorrenti, scelta, ripetiamo erratissima. E infine c’è Matilde Brandi che riceve un aereo quando lei ormai era già uscita: e nella “Casa” hanno commentato che quell’aereo lo aveva mandato lei…per lei.

Anche questo è “Gfvip”.