Fermate i secret party

Il primo attacco. «Le stories sono di questo pomeriggio perché le hai messe, ci conosciamo anche! Siamo tutti super tamponati, non c’era nessun tipo di pericolo. Questo puntare il video di chi odia, di chi sbaglia. Ci conosciamo, non si fa così, è sgradevole, questa vita sta diventando a chi è più cattivo. Un abbraccio». La mia risposta: «Bene per voi, ma allora perché hai tolto le stories, appena le ho pubblicate? Io trovo sgradevole chi non rispetta il prossimo».

LEGGI ANCHE > Il pericolo oggi? Sono i secret party

Secret Party a Milano, quello che sta accadendo in questo week-end

Il secondo attacco dopo aver tolto le stories. «Eravamo quattro gatti, tutti con covid pregressi. Mi sembra vigliacco mostrare il video. Ma tutto apposto? Ma tutto apposto? Ma tutto apposto? Mostrare il video perché?». E se l’imprenditrice Rossella Catapano, la modella Marica Pellegrinelli, il fotografo Raffo Marrone (presenza ai party di Alberto Genovese, ndr) non hanno capito che non è “apposto”, lo capiranno leggendo i commenti, arrivati da nord a sud dell’Italia vedendo i loro party, di commercianti ormai alla fame perché chiuderanno serrande che ormai non aprono – se non con qualche piccola fessura – da un anno.

Ma soprattutto consigliamo vivamente la lettura di un semplice quotidiano per capire che aver fatto il “Covid” non significa essere dei super eroi che hanno sconfitto il sistema. Anzi la medicina ci dice che il virus potrebbe durare per ben tre mesi prima di sparire dal nostro corpo. Certo, poi varia da situazione a situazione. Ma il punto è che non si può far festa, non per simpatia o antipatia, semplicemente per legge.

Tre secret party a Milano (con immagini su IG) nella sola serata del 18 dicembre

Milano, nella sola notte di venerdì 18 dicembre, si aggiudica il premio come città dei secret party. Noi ne abbiamo scovati tre. Uno con appunto protagonista in primo piano l’ex moglie di Eros Ramazzotti, un altro in hotel con tanto di champagne sciabolato, uno in una casa con consolle e karaoke dove le ragazze si inquadrano nelle stories in 4 ma non nascondono le voci degli uomini presenti e infine uno di cui non possiamo parlare, né mostrare le immagini, perché riguarda persone che sono al centro, con ruolo principale, nell’inchiesta in corso relativa al caso Genovese.

Da tempo su Giornalettismo annunciamo, come nuovo fenomeno da combattere per uscire da questa pandemia, i secret party. Ma raggirarli tra le mura di casa o in una stanza di hotel è più facile di quanto sembra. Eppure, se chi sorveglia iniziasse a prendere dei provvedimenti forse noi non saremo qui a raccontare questa nuova e triste pagina che ha come protagonisti anche personaggi che hanno seguito, che dovrebbero dare l’esempio e invece sono il non esempio da seguire.