Mario Ermito: «Mi ami o no? Voglio la verità»

Nella “Casa” del “Gfvip” Mario Ermito, nuovo ingresso, è entrato con l’aria da single, da playboy, da uomo che non deve chiedere mai. Quasi mai perché noi per primi avevamo scoperto le chat segrete tra Ermito e Sonia Lorenzini con quest’ultima che ha rifilato un due di picche al giovane. Ma nella vita di Ermito c’è un qualcosa di profondo, di vissuto, di bello che è emerso nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE > Ecco le chat segrete di due concorrenti del Gf Vip: Lorenzini ed Ermito

Il bello, anzi la bella si chiama Valentina Paolillo, ex fidanzata di Mario per un anno e mezzo e la loro storia è terminata a giugno. Con lui che l’ha lasciata in malo modo. Poi nella “Casa” Ermito si confessa con Pierpaolo Pretelli e con Cecilia Caprioti e indovinate di chi parla: proprio di Valentina che per “Giornalettismo” rompe il silenzio.

Vale, da quanto tempo non sente Mario?

«Ci siamo sentiti per auguri e banalità. L’ultima volta lo scorso 18 novembre. Ho scoperto che entrava nella Casa sui social e tramite amici in comune. Non ci siamo scritti, ma lui non si perdeva un mio movimento social guardando fino all’ultimo le mie storie».

Mario Ermito, nella “Casa”, dice che siete rimasti in ottimi rapporti, conferma?

«Questo lo dice lui… i rapporti non sono per nulla ottimi. Quando mi ha lasciato, mi ha detto: “I non ti amo più”. Dopo due giorni era a ballare e divertirsi. Ora nella “Casa” mi definisce come la donna della sua vita».

Lei è ancora innamorata?

«Io sono legata a Mario. Dopo lui non ho avuto altri fidanzamenti seri. Il mio pensiero però va a lui. Con Mario abbiamo parlato di figli, di matrimonio, ci siamo tatuati un cuore con un battito cardiaco sul polso insieme, nello stesso giorno. In Casa lo mostra spesso. Un giorno nella Casa ha raccontato tutti i dettagli».

Mario Ermito, parla la ex fidanzata

Crede che lui è innamorato di lei?

«Sicuramente sono importante. Ma i nostri caratteri combattono, siamo differenti. Non so che dire».

Lei sapeva delle chat con Sonia Lorenzini?

«Mi è preso un colpo. Temevo che fosse successo mentre stavamo insieme, invece il corteggiamento di lui è arrivato dopo. Non voglio attaccarlo, anche perché lo ammetto, io continuo a pensarci».

Se ci fosse Mario davanti che cosa le direbbe?



«Gli chiederei spiegazioni. Perché mi ha lasciata in quel modo, provandoci con altre ragazze? Perché nella Casa parla di me? Mario: “Sei innamorato di me?”. Se ci prova con Sonia perché parla ancora di me? Io da cinque mesi provo a dimenticarlo, lui entra nella “Casa” e parla di me. Mi ha smosso di nuovo lo stomaco in movimento continuo».

Lei lo ama ancora…

«Sono ancorata a lui. Sto facendo di tutto per dimenticarlo ma se lui parla di me, impossibile dimenticare. Fa tornare di nuovo quello che volevo spegnere. Abbiamo vissuto un anno e mezzo di amore vero più cinque di con vivenza. Credo che la nostra storia non sia finita qui».

Se lui dovesse rivederla, come reagirebbe?

«Ho dubbi ma una certezza: che lui mi ama ancora. Non ho capito perché mi ha lasciato. Questo lo voglio, lo devo sapere: dentro o fuori dalla “Casa”. Mi creda per lui ho fatto tanto, tantissimo. E non è vero che il lockdown ci ha diviso. C’è qualcosa che non è chiaro nella testa di Mario…».

Ha pensato che la Lorenzini potrebbe cascarci?

«A quel punto mi metterei da parte, non so, è tutto complicato. Sparirei, ma lui non deva parlare più di me. Con i sentimenti non si gioca».