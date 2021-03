Giulia Salemi, prima del Gfvip, cercava l’amore in un altro programma, ma…

Clamoroso. Prima del Gf Vip, prima di trovare l’amore con l’ex velino Pierpaolo Perrelli, l’influencer Giulia Salemi aveva fatto un provino, come riveliamo in esclusiva noi di Giornalettismo, per un altro programma: “Uomini e donne”. Nel ruolo di tronista.

Giulia Salemi, tronista mancata

Ma qualcosa durante il provino, nella trasmissione dove non si cerca la popolarità ma il vero amore, è andato storto e la presenza di Giulia ha trovato un “no” dopo la sua partecipazione a “luci” spente. Poi è arrivato il Gf Vip, Pierpaolo, i “Prelemi”, i social di coppia e il cuore di Giulia è tornato a battere vicino e lontano dalle telecamere.