La nuova campagna TikTok contro il bullismo basata su animazioni e prevenzione

Da oggi su TikTok compariranno una serie di contenuti animati contro il bullismo commissionati da TikTok ai migliori animatori che lavorano per la piattaforma. Il risultato di questo lavoro sono una serie di video pubblicati sull’account TikTokTips che illustrano tutta una serie di buone regole e di cose da fare e non fare sui social tramite contenuti animati che raccontano una storia. La campagna antibullismo TikTok si ponte come obiettivo quello di contrastare le molestie online.



La campagna antibullismo TikTok incentrata su commenti e gentilezza

Il punto focale della campagna animata di TikTok è stimolare gli utenti, tramite le animazioni e i copy abbinati ai video, a pensarci due volte prima di commentare i contenuti sulla piattaforma. Per dirla alla Disney tramite una celebre citazione da Bambi: “Se non puoi dire qualcosa di carino allora è meglio non dire niente”. Proprio in quest’ottica sono stati creati contenuti animati e copy che stimolino l’empatia nei confronti di chi riceve commenti poco carini – se non addirittura insulti – quando crea e posta un contenuto.

Parte del problema sta nel tono

TikTok sottolinea, tra le altre cose, che vanno moderati i toni. Il lavoro di controllo e gestione della community non può essere totalmente nelle mani dei moderatori, secondo la piattaforma cinese, ma occorre anche che le regole del social siano sempre ben chiare e ribadite costantemente a tutti quanti. Il punto è che gli utenti non devono pensare alle regole di TikTok solo quando un contenuto viene rimosso ma devono farlo sempre, in ognuno dei momenti che trascorrono sulla piattaforma – ha spiegato Tara Wadhwa, direttrice della politica per TikTok US, a The Verge.