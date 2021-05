Su TikTok sarà possibile segnalare fino a cento commenti alla volta

Indubbiamente una svolta per tutti quegli influencer TikTok e per i creator che devono avere a che fare con veri e propri shitstorm o valanghe di commenti sgradevoli. Una funzione molto attesa per coloro che, anche non volendolo, per il meccanismo stesso del social si possono trovare esposti anche a milioni di spettatori sconosciuti che possono commentare e dare vita a una valanga di interazioni difficilmente controllabile. La possibilità di selezionare, cancellare e segnalare commenti TikTok fino a cento in un colpo solo stimolerà sicuramente chi li riceve a farli sparire, rendendo così il social un posto più gradevole in cui stare sia per chi riceve i commenti che per chi li legge.

LEGGI ANCHE >>> I musei che fanno una diretta maratona di 24 ore su TikTok

Segnalare commenti TikTok, cancellarli e bloccare gli utenti fino a cento alla volta

TikTok ora ti consente di cancellare fino a 100 commenti sgradevoli contemporaneamente. La nuova funzione rientra nell’ambito di rendere il social un posto più sicuro e più libero dall’odio. Negli scori mesi avevamo già visto TikTok implementare le funzionalità anti-molestia dando, tra le altre cose, la possibilità di approvare i commenti uno alla volta prima che fossero resi pubblici. Inoltre è stata data anche la possibilità di riconsiderare quanto scritto con un messaggio che avvisa – appena prima della pubblicazione di un contenuto o di un commento – se si è sicuri che rispetti le regole della community TikTok.

La funzione disponibile in tutto il mondo nelle prossime settimane

Tutti i tiktoker che finora hanno dovuto – con estrema pazienza – selezionare, segnalare, eliminare ogni singolo commento e bloccare uno alla volta un insieme di hater possono tirare un sospiro di sollievo. Il social cinese ha annunciato – come riportato su The Verge – che a partire da oggi la funzione sarà disponibile su alcuni «mercati selezionati» e che arriverà in tutto il mondo nel corso delle «prossime settimane».