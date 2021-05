I musei che fanno una diretta maratona di 24 ore su TikTok

Sfruttare il social network del momento per far salire l’hype sulla cultura internazionale racchiusa tra le mura – in questo ultimo anno e mezzo in verità poco visitate – dei musei italiani. È l’intenzione del progetto Museum Moment, che prevede l’utilizzo di TikTok nella giornata mondiale dei musei per avviare una maratona di dirette di 24 ore, da tutti i luoghi di cultura più importanti del pianeta, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani nei confronti dell’arte e della storia che si respirano nei corridoi e nelle gallerie. L’iniziativa è stata realizzata da TikTok insieme ai principali musei del mondo, partendo da Singapore e chiudendosi in Messico, dopo aver attraversato luoghi di esposizione in Israele, Giappone, Brasile, Francia, Italia, Spagna, Olanda, Germania, Regno Unito, USA.

Museum Moment, l’iniziativa di TikTok nei musei di tutto il mondo

L’Italia, ovviamente, sarà protagonista di questa iniziativa in maniera molto decisa. L’evento di punta sarà quello che si svolgerà in diretta dai giardini di Boboli di Firenze, organizzata dalla Galleria degli Uffizi, con il creator Giovanni Arena in diretta con il direttore del museo Eike Schmidt. Tra i musei italiani aderenti all’iniziativa, inoltre, c’è anche il MArTA di Taranto.

Giovanni Arena, travel influencer di TikTok, ha una vera e propria dimensione internazionale, con i suoi 800mila followers e con gli oltre 50 milioni di like che ha accumulato sui suoi video che parlano di viaggi e di esperienze in giro per il mondo. Adesso sarà testimonial designato della giornata internazionale dei musei in Italia. Un appuntamento che punta tutto sul rilancio di un settore che ha subito gravissime perdite con l’epidemia di coronavirus, ma che – con le imminenti riaperture – troverà sicuramente un nuovo slancio.