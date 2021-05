Ma come ve lo deve dire TikTok? Se avete meno di 13 anni non vi potete iscrivere. E anche se vi sembrerà di averlo fatto (perché, diciamoci la verità, che ci vuole a inserire una data di nascita falsa per fingersi maggiorenni?), sappiate che è una cosa del tutto illusoria e provvisoria. Prima o poi vi scoprirà. Esattamente come ha fatto con i 500mila account italiani che sono stati rimossi dalla piattaforma poiché violavano le regole del servizio. Un servizio che ha una norma di ferro incisa a caratteri cubitali: i minori di 13 anni non possono avere un account su TikTok.

Account rimossi TikTok, sono 500mila quelli di minori di 13 anni

Tra questi account, 400mila avevano dichiarato di avere un’età al di sotto dei 13 anni e 140mila sono stati scoperti in seguito ai controlli successivi: avevano cioè mentito a TikTok sulla propria età, ma i loro successivi comportamenti, i loro interessi, le loro frequentazioni o segnalazioni di altri utenti che hanno notato azioni anomale per persone d’età superiore ai 13 anni hanno determinato una migliore identificazione dell’età anagrafica che ha portato al blocco dell’account.

TikTok ha un regolamento abbastanza chiaro. I minori di 13 anni non possono iscriversi, mentre i titolari di account al di sotto dei 16 anni non possono utilizzare messaggi diretti, né possono effettuare dirette streaming; le soglie di età possono variare a seconda delle aree geografiche. I titolari di account di età inferiore ai 18 anni non possono inviare o ricevere doni attraverso la funzione regali virtuali. Un sistema che punta a evitare spiacevoli e drammatici episodi di cronaca. La lente d’ingrandimento – dopo una circostanza in particolare, quella della bambina siciliana di 10 anni trovata senza vita – è puntata direttamente su TikTok da parte del Garante della Privacy.

Ed è stato proprio il Garante ad avviare un dialogo serrato con la piattaforma al fine di prevedere uno stop per tutti coloro che procedono con le violazioni delle condizioni di servizio. Oggi, si è arrivato alla comunicazione di questo atto pratico. Che dà fiducia nei confronti dell’utilizzo più consapevole della piattaforma e del lavoro dei suoi regolatori.