Cosa vuol dire cheugy e perché su TikTok è sinonimo di millennials

Cheugy come boomer. Per i millennials è arrivato il momento tanto temuto, quello in cui la generazione più giovane è grande abbastanza da coniare un termine per definire quella precedente bollandola come datata. Il termine cheugy si è diffuso in pochissimo tempo su TikTok ed è stato assunto, partendo dalla sua definizione, per etichettare una specifica categoria di persone. Del resto, ormai, funziona come ha sempre funzionato: una parola nasce, si diffonde e se ha tutte le carte in regole per risultare accattivante alla generazione più giovane, la diffusione sui loro social di riferimento è automatica. Ripercorriamo allora come nato il termine cheugy, cosa significa, chi può essere definito cheugy e perché.

LEGGI ANCHE >>> Instagram aggiunge i pronomi di genere senza farti sprecare spazio nella bio

Cosa vuol dire cheugy

Il termine cheugy spopola ora su Instagram e lo utilizzano i giovani della generazione Z per definire i millennials. Si pronuncia “chew-gee” e, di base, sta a indicare qualcuno o qualcosa che risulta ormai fuori moda e obsoleto. Il New York Times ha provato a caratterizzare questo termine dandone anche una definizione più precisa: «Qualcuno che è fuori moda o che ci prova troppo». Una definizione che, per certi versi, ricorda ai millennials come loro hanno definito i boomer e che segna un po’ un passaggio di testimone alla generazione successiva a quella degli ormai “vecchi” millennials.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cheug life (@cheuglife)

Il termine è stato inventato nel 2013 da Hallie Cain, studentessa di social media che ha 24 anni e che – insieme agli amici con i quali ha sempre utilizzato il termine – ha creato anche un account Instagram per definire cosa sia cheugy. Dal citare Friends ai meme dei Minions su Facebook passando per il guardare film della Disney da adulti: queste sono alcune caratteristiche dei cheugy, che possono essere maschi o femmine e avere qualsiasi età ma che ormai vengono fatti coincidere con i milennials.

Cheugy su Tik Tok

Su TikTok gli hashtag relativi a questo termine spopolano, collezionando milioni di visualizzazioni e ce n’è anche uno che unisce le parole cheugy e millennial (#cheugymillennial, appunto). I contenuti abbondano, con persone che si autodefiniscono cheugy per quello che hanno postato sui propri canali social tra i cinque e i dieci anni fa o, ancora, giovani che dicono cosa sia cheugy per loro. In generale il termine sembra focalizzarsi maggiormente su prodotti, vestiti, acconciature utilizzate dalle donne e ci sono alcuno che sottolineano come sia necessario definire cosa sia cheugy per gli uomini (cose come i mocassini e le Birkenstock, per intenderci).

Il termine all’asta come NFT

Cain è anche riuscita a vendere la parola come NFT (Non Fungible Token) dopo averla messa all’asta vista la grandissima popolarità del termine. Abbiamo adesso the Cheugy NFT, quindi, con la parola che è diventata un’opera unica da acquistare per i collezionisti digitali. Domenica the Cheugy NFT era stato quotato a un Ethereum – seconda criptovaluta dopo i Bitcoin – che equivale a 4131,01 $ (3406,58 euro). Alla fine, non essendoci stata nessuna offerta, il prezzo è stato ridotto a un decimo di quello iniziale.