Instagram aggiunge i pronomi di genere senza farti sprecare spazio nella bio

Vista l’importanza di avere i pronomi di genere in bio, per una serie di ragioni che elencheremo tra qualche riga, Instagram ha deciso di attivare una funzione disponibile a partire dalle impostazioni generali di ciascun utente. Si tratta dell’informazione che indica, in maniera esplicita, quale dovrebbe essere il pronome da cui ci si sente rappresentati. Avrete sicuramente notato che sono tantissimi, ormai, gli utenti dei social network che hanno inserito i pronomi (she/her oppure he/him) nella propria biografia sui propri canali. La domanda che si è posto Instagram è stata molto semplice: se si tratta di una prassi così tanto diffusa, per quale motivo l’utente dovrebbe occupare spazio prezioso della sua bio per dare un’informazione che, invece, può essere automatizzata?

Pronomi di genere in bio, la novità di Instagram

Praticamente Instagram ha inserito una scelta opzionale: le persone possono selezionare il proprio pronome di genere di riferimento e scegliere di renderlo pubblico o, in alternativa, visibile a una lista ristretta di contatti. La funzione, come annunciato dal social network attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, è disponibile, al momento, soltanto negli Stati Uniti, ma si conta di poterla estendere al più presto anche in altri stati.

Add pronouns to your profile ✨ The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R — Instagram (@instagram) May 11, 2021

L’inclusività è fondamentale. Il pronome di genere in bio, solitamente, era utilizzato dalle persone trans per specificare il genere con cui volevano che ci si riferisse loro. Tuttavia, molto spesso, l’indicazione del pronome di genere nel profilo rappresentava un elemento discriminatorio, perché molti utenti valutavano l’operazione come “tipica”, in qualche modo, dell’universo LGBT. In realtà, da qualche tempo, proprio per evitare questa sorta di etichetta, anche gli etero indicano il pronome di genere in bio, per normalizzare questa tendenza ed evitare, in questo modo, discriminazioni di sorta.

Per questo motivo, il contributo di Instagram – che inserirà questa scelta all’interno delle opzioni di descrizione del profilo – sarà utile a diffondere ancor di più la pratica. Una semplice attivazione, un gesto di una frazione di secondo per dare un supporto concreto alla comunità LGBT.