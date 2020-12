Elliot Page e l’inclusività | IL SIGNOR DISTRUGGERE

Perché, per le persone ignoranti, il tuo sesso biologico deve essere collegato alla tua identità di genere e al tuo orientamento sessuale. Vabbè, diciamo che non è proprio quello di cui sono convinti gli ignoranti, per loro esiste solo il sesso biologico, le altre due cose sarebbero disturbi mentali. La realtà, invece, è assai diversa, semplice a dirla, ma evidentemente difficile a comprenderla. Perché un conto è cosa ci si senta di essere, se uomo o donna a prescindere da ciò che si abbia in mezzo alle gambe (identità di genere), un altro è con chi ci piace andare a letto (orientamento sessuale).

In un lungo post su Instagram ha messo subito le cose in chiaro, specificando anche i pronomi giusti che desidera vengano utilizzati quando ci si rivolge a lui, tanto è bastato però per sollevare ormai le trite e ritrite polemiche strumentali da parte di chi ha una visione della società retrograda e non al passo con i tempi o, più semplicemente, con quello che è stato redatto dagli studi di genere sull’identità di genere.

Questo perché, per l’ex deputato, una persona decide di fare coming out non per stare bene con se stessa e magari aiutare con quel gesto chi vive in un contesto sociale limitante, ma per “noia”. Poi aggiunge «Troppo ordinario però. Oggi ci dice che si chiama Elliot, è una persona trans non binaria, bisogna dargli del lui e se non applaudi sei omofobo». Vai a capire cosa freghi ad Adinolfi e a quelli che la pensano come lui se una persona dall’altra parte del mondo voglia cambiare i suoi pronomi personali.