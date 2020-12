Ellen Page diventa Elliot: “Sono transgender”. E la rete applaude

Da oggi Ellen Page si chiamerà Elliot Page. La star canadese, protagonista di film come Juno e della serie Marvel degli X-Men, ha annunciato oggi di essere transgender, che la sua identità è maschile e che i pronomi per chiamarla sono lui e loro. Una svolta accolta positivamente sui social dove la gran parte degli utenti ha incoraggiato e festeggiato l’annuncio dell’attore, che si è definito “fortunato di scrivere questo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo punto della mia vita”.

La svolta di Elliot Page

Un messaggio, quello scritto oggi da Elliot Page, che è anche una richiesta per un universo, quello trans, spesso vittima di pregiudizi e violenze. E infatti nel suo post su Instagram, l’attore canadese si dice “felice” ma anche “spaventato dall’invasività, dall’odio, dagli ‘scherzi’ e dalla violenza” che spesso colpiscono i transgender. E per questo l’attore, sposato dal 2018 con la ballerina e coreografa Emma Portner, ha voluto sottolineare le statistiche sulla violenza contro le persone trans attaccando i leader politici che cavalcano questo odio “criminalizzando la copertura pubblica dei servizi sanitari per i transgender” e “fomentando l’odio” contro una comunità nella quale, scrive Elliot Page, il 40 % dei membri ha tentato il suicidio. Per questo l’attore canadese ribadisce di amare il fatto di essere trans e queer e sottolinea come “più entro in contatto con me stesso” e più “mi sento felice e prospero”. E manda un messaggio a tutte le persone trans che “ogni giorno devono fare i conti con molestie, disprezzo per sé stessi, abusi e minacce”: “Vi capisco, vi amo e farò di tutto per cambiare in meglio questo mondo”.

Le reazioni sui social all’annuncio di Elliot Page

Tante le reazioni al messaggio di Elliot Page, accolto con affetto e amore soprattutto su Instagram, con i messaggi, tra gli altri, della moglie Emma, ma anche di Miley Cyrus, dell’ex collega Anna Paquin e della pagina di The Umbrella Academy, la serie di Netflix della quale Elliot è protagonista. Ma anche in Italia molti hanno apprezzato il messaggio di Elliot Page, attaccando spesso chi invece ha cercato di criticare o sminuire l’annuncio dell’attore, tra cui alcuni dei principali media che hanno riportato la notizia.

sono davvero contentissim* per elliot page, sono le persone coraggiose come lui che cambieranno il mondo, passo dopo passo❤️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ko5bmA9SAL — ann🖤🌙 (@annahox) December 1, 2020

Per la questione di Elliot Page, vedo nei commenti questi dinamica: Mr. Boomer : Ahahaha e io invece sono un albero Gli altri: Ma ripigliati coglione Mr. Boomer: Oh no per favore smettetela di opprimermi un giorno gli etero saranno la minoranza aiuto Che palle. — Giovanni Pizzigoni (@GioPizzii) December 1, 2020