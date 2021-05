Lelush, quando meme e hashtag ti imprigionano in un reality

Vladislav Ivanov, meglio conosciuto al mondo con il suo nome d’arte Lelush, è un modello russo che si è trovato a partecipare in maniera fortuita a un reality show cinese. Un reality che con lui ha ben poco a che fare, cosa di cui si è reso conto quasi subito, e che lo ha spinto a voler uscire quasi subito. Ottenere eliminazione così come voleva è stato difficilissimo perché, settimana dopo settimana, Lelush è diventato letteralmente l’idolo del web cinese, sempre in trend tra meme e hashtag. Una fama che ha ottenuto provando a fare di tutto per uscire attuando un comportamento che lo ha intrappolato nel programma tv.

La storia di Lelush, intrappolato in un reality cinese

Facendo un giro sul web effettivamente di meme e video su Lelush ce ne sono moltissimi, anche in italiano. Il suo volto imbronciato e annoiato, la totale mancanza di voglia di imparare a ballare per partecipare con i compagni al reality, l’alzarsi tardi la mattina: tutto questo lo ha portato ad essere un simbolo in rete del “sang wenhua”, una sottocultura giovanile che ha alla base il pessimismo e l’apatia nella vita. La competizione televisiva si chiama Chuang 2021 e Lelush è finito in quell’orbita perché gli è stato domandato di dare lezioni di cinese a due concorrenti giapponesi. Il suo aspetto piacente non è sfuggito ai produttori del programma, che gli hanno chiesto – a inizio anno – di partecipare anche lui allo show, partito a febbraio.

I concorrenti che hanno partecipato allo show sono in tutto novanta e, tutti insieme, hanno dovuto vivere in una sorta di campo di addestramento per diventare componenti di una boy band, tra interminabili ore di lezione di ballo e canto e una vita scandita dall’essere osservati h24 tipico del reality senza nessun contatto con l’esterno né accesso ai social. Sin dall’inizio Lelush ha sempre dichiarato di non voler stare lì e di voler uscire.

Prova ad essere il concorrente peggiore, diventa idolo del web

Lelush ha sempre provato ad essere il concorrente peggiore tra bronci, atteggiamenti svogliati e tentativi di fuga dalle lezioni. Anche durante le esibizioni l’atteggiamento era lo stesso, quello di una persona che non ha assolutamente voglia di fare quello che fa. Peccato solo che ogni suo atteggiamento sia stato amato dal pubblico fuori, che lo ha mandato in trend costantemente e ha creato una miriade di meme su di lui e il suo modo di essere, volendone sempre di più e – fondamentalmente – non mandandolo fuori proprio per questa ragione.

Ovviamente questo successo è stato sfruttato dai registi dello show al massimo, arrivando a cambiare il copione di alcuni episodi per giocare sull’atteggiamento del ragazzo. La fanbase che ha acquisito Lelush per settimane ha fatto in modo di votare ripetutamente perché rimanesse, intrappolandolo letteralmente nello show nonostante fosse palese che il loro idolo volesse tutt’altro.

Alla fine Lelush ce l’ha fatta a uscire

Dalle sue espressioni alle sue frasi, tutto di lui è diventato virale. La Bbc ha parlato con il dottor K Cohen Tan. professore associato di digital media e studi culturali all’università di Nottingham Ningbo China, che ha provato a spiegare il perché dietro tutto questo successo: «Il senso di intrappolamento, di impotenza che viene espresso da Lelush è quello che molti giovani provano: lavorano per lunghe ore, ma non sono in grado di smettere anche se vorrebbero». Alla fine Lelush è arrivato a supplicare i fan: «Se mi ami, per favore non supportarmi», ovvero lasciate che mi elimino così che possa uscire da questo meccanismo. Il suo desiderio si è avverato due settimane fa, dopo ben tre mesi di show.

Da tutto questo è nato un brand, quello del fannullone Lelush, che indubbiamente il diretto interessato ha intenzione di cavalcare – gli è già stato offerto un accordo con uno sviluppatore di giochi che ha pubblicizzato con il suo account Weibo creando l’ironico hashtag “Lelush working on Labor Day”. L’enorme successo ottenuto da questo giovane modello e le ragioni che ci sono dietro, come ha evidenziato anche il dottor Tan, sono la cifra di quanto la cultura del lavoro incessante che ha mosso la Cina per decenni abbia effettivamente stancato i giovani, che si sono sostanzialmente ribellati arrivando a creare questo trend.