L’iniziativa di TikTok per eliminare l’odio dal mondo del calcio

#SwipeOutHate. Questo l’hastag tramite cui TikTok ha deciso di lanciare una campagna social contro l’odio nel mondo del calcio ora che è diventato Official Partner dei Campionati Europei di Calcio UEFA 2020. «Come tutti i tifosi, anche noi siamo consapevoli che il razzismo e i discorsi d’odio sono purtroppo tutt’altro che scomparsi da questo sport.», si legge sulla Newsroom di TikTok. Il sodalizio tra TikTok Euro 2020 passa anche dal fatto che il calcio è sempre più presente anche sul social cinese e proprio a questo si punta.

LEGGI ANCHE >>> Buone notizie da TikTok, eliminati 500mila account di under 13 italiani

#SwipeOutHate TikTok Euro 2020 contro l’odio nel mondo del calcio

TikTok ha dichiarato che, in occasione degli Europei 2020, c’è l’intenzione di «garantire che sulla piattaforma l’esperienza del calcio continui a essere non solo divertente, ma anche sicura, proteggendola da chi tenta di diffondere odio e divisione». La piattaforma ha già in mente quali sistemi adottare per evitare spiacevoli situazioni – o comunque riuscire a ridurle al minimo – allo scopo di «promuovere un ambiente inclusivo».

L’investimento di TikTok, in particolare, è sulla formazione continua dei membri del team di moderazione così da individuare sempre più rapidamente simboli, termini, comportamenti e stereotipi offensivi. Viene bandito dal socia, quindi, un certo tipo di linguaggio utilizzato per denigrare gruppi di persone – soprattutto dal momento in cui i gruppi di appartenenza ne rivendicano l’utilizzo -. TikTok si avvale anche dell’aiuto di accademici esperti e persone esperte di tutto il mondo valutando e rivalutando periodicamente la propria policy e l’efficacia.

Cosa farà TikTok per contrastare l’insensato odio nel calcio

Tra le misure messe in atto quelle che più contribuiranno a evitare problemi durante il periodo degli Europei 2020 sono l’avviso che chiede all’utente di rivedere un commento potenzialmente inappropriato o scortese facendo riferimento alle linee guida della piattaforma. Oltre a questo, TikTok permette anche di fare segnalazioni rapide per qualunque elemento offenda la sensibilità delle singole persone. Anche per la modalità LIVE sono previste Linee Guida ben precise, compresa la tecnologia di filtro ai commenti per prevenire automaticamente la comparsa di determinate parole chiave.