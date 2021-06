Khaby Lame ha più follower di Chiara Ferragni su Instagram

Khaby Lame è il giovane dei record social. Record che già erano annunciati. Solo un mese fa abbiamo sottolineato come sia stato in grado, in pochissime settimane, di superare i follower di Fedez. Il fatto che superasse anche Chiara Ferragni, la regina dei social italiani, era solo questione di tempo. Ed ecco arrivato il momento del superamento: oggi Chiara Ferragni conta 23,9 milioni di follower mentre Khaby Lame è arrivato a 24 milioni di seguaci su Instagram. Un record che per ora non è staro ancora celebrato ma che, probabilmente, troverà spazio sulle pagine social del giovane di Chiavasso.

Khaby Lame supera Chiara Ferragni su Instagram

Khaby arriva in vetta su Instagram. Non solo il terzo profilo TikTok più seguito al mondo ma anche più follower di Chiara Ferragni. Lei, che finora è stata la star incontrastata del social che l’ha portata alla ribalta in Italia e nel mondo, si vede oggi superare in quanto a numero di follower da una nuova star internazionale la cui ascesa continua a essere inarrestabile e rapidissima. Il 21enne di Chiavasso continua a proporre i suoi contenuti tipo – quelli con i quali è diventato famoso – e coinvolge sempre più celebrità da milioni di seguaci, soprattutto star del calcio.

Un’ascesa inarrestabile che ci dice tanto

I suoi record non si limitano a TikTok ma toccano anche Instagram e ci fanno capire quali sono le tendenze sui social in questo momento e, probabilmente, nei prossimi mesi. Il social cinese è e rimane la piazza principale di Khaby Lame ma, con gli stessi post pubblicati su TikTok, Khaby Lame continua l’ascesa inarrestabile diventando oggi, ufficialmente, l’italiano più seguito al mondo sui social. Dopo aver trovato la chiave del successo su TikTok, a quanto pare, Khaby Lame è riuscito a replicarla in maniera identica su Instagram. Così facendo ha dato vita a un fenomeno che verrà probabilmente studiato non solo nell’ambito dell’influencing ma anche in quello degli algoritmi vista la sua capacità, con la medesima ricetta, di arrivare in vetta alle due piattaforme social.