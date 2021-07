Ed Sheeran batte ogni record di TikTok e conquista oltre 5 milioni di spettatori

Durante lo scorso 25 giugno, il cantante Ed Sheeran si è esibito nell'ambito delle iniziative di TikTok per Euro 2020. In quell'occasione ha battuto ogni record, conquistando milioni spettatori virtuali

Ed Sheeran si è esibito in live su TikTok lo scorso 25 giugno, in occasione di uno degli eventi organizzati dalla piattaforma cinese per Euro 2020. L’esibizione conquista oltre 5,5 milioni di telespettatori e batte per questo ogni record.

La partecipazione di Ed Sheeran all’evento su TikTok

L’adesione all’evento da parte del cantante britannico era stata annunciata da un video in cui l’artista indossa il completino da calcio dell’Ipswich Town, squadra inglese con sede nella contea del Suffolk. Per un personaggio del calibro di Ed Sheeran, nulla è lasciato al caso. Infatti, il cantante è fan di quella squadra da quando era bambino e in più lo scorso 6 maggio è stato scelto come sponsor ufficiale.

Al video Ed Sheeran ha aggiunto come didascalia «Warming up for the TikTok UEFA EURO 2020 Show. Catch it at 9pm BST x #EdTikTokLIVE», invitando i suoi followers a partecipare e lanciando l’hashtag che sancisce la collaborazione tra l’artista e il social network.

Il video in questione ha ottenuto 10 milioni di visualizzazioni e ha fatto sì che all’orario indicato oltre la metà di essi si collegasse per seguire in diretta l’esibizione.

Realtà aumentata, audience maggiorata

L’intera performance e gli elementi a lei circostanziali fanno intuire che tutto è stato organizzato proprio con lo scopo di essere trasmesso su TikTok. Posto all’interno dello stadio di Portman Road, il palco è stato creato su misura e progettato per adattarsi al meglio al formato verticale 9:16, ovvero 1080 x 1920 px.

L’esibizione è stata poi integrata combinando effetti speciali e aggiungendo un telefono cellulare che il cantante ha usato per parlare direttamente con il pubblico tra una canzone e l’altra, come se l’uditorio fosse davvero presente all’interno dello stadio. Come alla vecchia maniera.

E poi ancora, gli effetti sullo schermo degli spettatori che cambiavano al variare di ogni canzone in connessione con lo sfondo dello stadio. Tutti elementi che hanno reso lo show in linea con l’Augmented Reality sempre più presente nel nostro Analogical quotidiano.

Bad Habits di Ed Sheeran per TikTok

A pochi giorni prima del 25 giugno risale l’anteprima ufficiale, sempre su TikTok, dell’ultimo singolo di Ed Sheeran, Bad Habits, con il quale il cantante aveva risvegliato il suo pubblico, lasciato a dicembre 2020 con Afterglow. L’anteprima esclusiva sul social network è una strategica scelta di marketing, che ha da subito permesso ai fan di creare video utilizzando la clip della canzone: ad oggi sono oltre 570 mila i video creati utilizzando questo suono.

La coincidenza dell’uscita del singolo con l’esibizione su TikTok in occasione di Euro 2020 non è un fatto casuale; nelle settimane precedenti il cantante britannico aveva lasciato degli spunti affinché i fan intuissero che qualcosa stava «bollendo in pentola» ed ecco che il piatto è stato servito proprio sulla stessa piattaforma in cui ogni giorno milioni e milioni di utenti trascorrono il proprio tempo, di cui ben 5,7 milioni seguono il profilo del cantante.

Inoltre, va detto che il cantante utilizza spesso il suo profilo TikTok : per svelare la preview acustica di Bad Habits, per pubblicare un estratto dell’esibizione di Perfect durante TikTok UEFA EURO 2020 Show, per comunicare collaborazioni inaspettate o per svelare alcuni retroscena, come ad esempio la squadra che ha partecipato al video della canzone.

Quest’elevata aderenza a TikTok da parte di un artista da milioni di copie quale è Ed Sheeran la dice lunga su quanto questa piattaforma stia sempre più avanzando verso la pole position dei social network.