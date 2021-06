TikTok (China edition) ha anche una versione web

Si chiama Douyin e nelle ultime settimane la crescita nel suo utilizzo è stata impressionante. Da qui la decisione di non limitarsi solamente all'app per smartphone

Una versione di TikTok esclusivamente cinese che ora, a differenza della sua “gemella occidentale” si declina anche sul Web. Bytedance, la società produttrice della nota app molto in voga sui social, ha differenziato il suo mercato (come fa spesso) dando vita – ormai nel lontano 2018, ancor prima che TikTok vedesse la luce – a Douyin. Il principio è lo stesso: la possibilità di realizzare e montare brevi video da condividere con i propri follower. Ora, però, il mercato richiede novità e per questo gli utenti cinesi avranno la possibilità di utilizzare non solo l’applicazione mobile, ma anche la piattaforma web per interagire.

Come riporta il SCMP (South China Morning Post) la novità introdotta serve a confermare la crescita esponenziale del numero degli iscritti a Douyin in Cina. Nell’ultimo anno, infatti, anche a causa della pandemia sempre più giovani hanno deciso di utilizzare l’applicazione che permette di realizzare short-video (si tratta, per lo più, di contenuti divertenti con un elevato impatto virale) in Asia. Numeri evidenziati anche dalla crescita dell’app gemella di Bytedance (TikTok) cresciuta a dismisura in Occidente. Basti pensare, per esempio, al fenomeno Khabi Lame che, trainato dal successo dei suoi filmati, è riuscito a trasferire buona parte del suo pubblico anche su Instagram, arrivando a superare Chiara Ferragni nel numero di follower.

Douyin, il TikTok cinese, ha anche una versione web

La decisione di uscire dal concetto di applicazione per aprire le porte anche alla versione web (che ha un sapore arcaico visto il progresso tecnologico, ma è pur sempre un notevole punto di approdo) potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nel mercato. Perché, qualora i numeri confermassero il trend in crescita, Bytedance potrebbe optare per un rinnovamento della sua “flotta” anche su TikTok. La possibilità di utilizzare una piattaforma su una superficie multi-device (quindi meno limitante dal punto di vista tecnico), potrebbe rappresentare la chiave di volta delle strategie social e commerciali. In fondo, oramai, moltissime applicazioni nate per vivere solamente su smartphone sono state declinate per renderle maggiormente fruibili.