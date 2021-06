Cosa sono i Jumps di TikTok, come funzionano e in cosa sono diversi dai Minis di Snapchat

Si chiamano Jumps e sono una nuova funzionalità che TikTok ha deciso di incorporare per i creators. I Jump TikTok daranno la possibilità di aggiungere un collegamento diretto ad altre applicazioni – pur rimanendo, ovviamente – all’interno dell’applicazione cinese. Attualmente la funzione è in fase di test ed è stata data la possibilità di provarla solo a un gruppo selezionato di creators che, per ora, hanno a disposizione in totale sei Jumps per partecipare alla prova. TikTok ha comunque già annunciato che lancerà la funzione dopo aver condotto ulteriori test.

Come funzionano i Jump TikTok

Quello che viene visualizzato dagli utenti se il creator ha utilizzato la funzione Jump è un pulsante, nella parte inferiore dello schermo, che permette di aprire una nuova schermata di TikTok con un contenuto che può essere una ricetta, un quiz al quale rispondere, una scheda di approfondimento di una tematica in particolare. Insomma, si tratta di una possibilità utilissima che ogni creator potrà utilizzare per fornire un contenuto più approfondito per i suoi follower collegandosi ad altre applicazioni che avranno preso accorsi con TikTok.

TikTok in collaborazione con altre aziende

Per quanto riguarda la fase di test TikTok ha collaborato, nello sviluppo di questi primi Jumps, con aziende come Whisk, Wikipedia e Tabelog. TikTok ha affermato che ci sono già aziende come BuzzFeed e IRL che presto avranno i loro Jump e che le porte sono aperte per tutti quelli che vogliano partecipare e creare la propria esperienza su TikTok. Le candidature verranno esaminate, riporta The Verge, sulla base dell’utilità fornita agli users di TikTok. I test attualmente in corso prevedono anche la valutazione, per ogni Jump, del rendimento di ognuno.

TikTok non è la prima applicazione a dare la possibilità di introdurre uno strumento simile se si considera che Snapchat – il quale recentemente ha rimosso il suo filtro alta velocità al centro di polemiche da anni – prevede già una funzione simile che prende il nome di Minis.

I wrote about the clever design of TikTok’s Jumps, and how Apple is pushing all the social networks into e-commerce https://t.co/RoHHinC4DF pic.twitter.com/pM5lpYx0Kw — Casey Newton (@CaseyNewton) June 22, 2021

Tra le altre cose, è già stato fatto notare come i Jump TikTok risolvano una serie di criticità presenti nella stessa funzionalità ideata da Snapchat. Anche il fatto che il creator possa selezionare il Jump migliore e più adatto ai propri follower li mette su un livello superiore, dando il la a quello che probabilmente sarà uno dei nuovi strumenti di TikTok più apprezzati sia dai creators che dagli utenti.