Alla fine Snapchat ha scelto di rimuovere il suo filtro velocità

Il filtro velocità di Snapchat sta per essere rimosso dalla piattaforma. Sono diverse le cause legali che hanno coinvolto questa funzionalità di Snapchat e il risultato, dopo diversi provvedimenti che hanno accusato il filtro di incoraggiare la guida spericolata, è che la società lo rimuoverà. La questione va avanti ormai da anni e l’azienda aveva già reso quello che in prima battuta era un filtro un adesivo più difficile da utilizzare. La mossa definitiva, dopo anni di controversie e come annuncia NPR, è la rimozione filtro velocità Snapchat.

LEGGI ANCHE >>> Snapchat può essere ritenuto responsabile per un incidente mortale causato usando il suo filtro velocità

Filtro velocità Snapchat, la rimozione dopo anni di cause

La prima causa relativa al filtro di Snapchat risale al 2015 per un incidente in Georgia. Il filtro – quando ancora non era stato tramutato in adesivo – funzionava mostrando la velocità in quel preciso momento in miglia o chilometri orari. Sono molti i critici che hanno sottolineato come questo filtro incoraggiasse la guida spericolata e che Snapchat dovesse essere ritenuto responsabile dell’eventuale coinvolgimento in incidente. Incidenti che, in più di un caso, si sono rivelati mortali.

La svolta arriva dalla Corte d’Appello del Nono Circuito che ha recentemente affermato che Snapchat è citabile in giudizio per quel filtro. Questo perché la piattaforma non è protetta dalla Sezione 230 del Communications Decency Act, quella che protegge le aziende dall’essere citate in giudizio per i contenuti che vengono pubblicati sulle piattaforme (quindi anche i filtri e le funzionalità che vengono aggiunte).

Contattato da The Verge, Snapchat ha confermato che l’adesivo è stato rimosso poiché «niente è più importante della sicurezza della nostra community e in precedenza avevamo disabilitato il filtro a velocità di guida. Oggi l’adesivo è usato a malapena dagli Snapchatter e, alla luce di ciò, lo stiamo rimuovendo del tutto».