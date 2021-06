Grazie al boom di TikTok i guadagni di ByteDance sono più che raddoppiati

TikTok vale tanto. Ma veramente tanto. L’azienda proprietaria del social cinese, ByteDance, ha comunicato che con il boom dell’utilizzo della piattaforma – iniziato lo scorso anno – i ricavi sono più che raddoppiati. Il bilancio ha segnato un +111% sui ricavi pari a 34,3 miliardi di dollari, ovvero 24,7 miliardi di sterline. La nota interna rilasciata dallo staff ha sottolineato questa esplosione dei guadagni rispetto ai già più che dignitosi 19 miliardi di dollari lordi fatturati nel corso del 2020. I guadagni ByteDance sono stati frutto dell’aumento a dir poco pazzesco degli utenti che, nel mondo, hanno deciso di iscriversi alla piattaforma.

Guadagni ByteDance: a fine 2020 gli utenti attivi mensilmente erano 1,9 miliardi

Registrato un numero del genere, è facile capire da dove arrivino gli stratosferici guadagni di ByteDance. Già alla fine dello scorso anno l’azienda poteva contare su 21,9 miliardi di utenti mensili attivi. Questo conteggio comprende, oltre agli utenti TikTok, anche la versione cinese del social (Douyin) e un’altra serie di prodotti come l’app di aggregazione di notizie Toutiao. Gli iscritti che rappresentano la massima fonte di guadagno per TikTok – che si è rivelato essere un colosso tra i social network – sono quelli tra i 12 e i 24 anni. Questa rapidissima crescita di ByteDance ha portato gli analisti a stimare un valore che arriva fino a 100 miliardi di dollari.

Intanto, dopo l’operato di Trump che ha bollato ByteDance come una minaccia per la sicurezza mondiale, Biden ha cambiato decisamente rotta. Se l’ex presidente pensava di acquisire la piattaforma contando su colosso tech statunitensi come Microsoft o Oracle, Biden ha deciso di revocare l’ordine esecutivo del suo predecessore. Nella giornata di ieri Biden ha però firmato un altro ordine esecutivo con il quale vorrebbe costringere alcune app cinesi – presumibilmente anche TikTok – che vogliono continuare ad avere mercato negli Usa ad adottare una serie di misure più severe per la protezione dei dati degli utenti.