TikTok down, ma dopo qualche ora ritorna accessibile

Nel bel mezzo della partita Italia-Spagna si è verificato un TikTok down e gli utenti si sono trovati spiazzati da qualcosa di allarmante: l’app dove trascorrono la maggior parte del loro tempo «digitale» ha smesso di funzionare.

TikTok down: l’annuncio ufficiale

Quello che inizialmente a molti è sembrato un problema personale, poi ha trovato risposta nella comunicazione da parte del profilo ufficiale di TikTok Support, che su Twitter ha informato i suoi utenti con la frase «The TikTok app is currently experiencing some issues, which our team is working quickly to address. Thank you for your patience!».

Prima del twit gli utenti hanno provato più volte a scaricare l’app e reinstallarla e qualcuno ha condiviso su Twitter di trovarsi in quella situazione. Dopo qualche minuto, però, in tanti stavano riscontrando dei problemi, non poteva essere una coincidenza e perciò gli utenti della piattaforma cinese, i più fedeli, si sono riuniti intorno all’hashtag #tiktokdown.

Come spesso accade in questi casi, all’hashtag gli utenti allegano i meme più disparati, la maggior parte dei quali riguardanti espressioni facciali iconiche di personaggi noti sotto shock: dal volto di Maggie dei Simpson con occhi sgranati al primo piano di Fedez durante la prima esibizione sul palco di Sanremo 2021, passando per Federica Sciarelli, la conduttrice di «Chi l’ha visto».

Problem solved dopo qualche ora

Dopo qualche ora e precisamente alle 3:08 del mattino (ora italiana), TikTok ritorna a funzionare e rincuora i suoi utenti preoccupati con un «…Annnnnd we’re back! Your app experience should be returning to normal. Thanks for bearing with us, everyone», in risposta al loro precedente twit.

L’app cinese sa di essere il passatempo preferito di milioni di utenti e per questo il messaggio con cui TikTok annuncia di aver risolto i problemi è intessuto di questa consapevolezza. Della serie «adesso che siamo tornati, la vostra esperienza sulla nostra app può tornare alla normalità», un po’ come a dire «potete tornare a respirare».

Questo fa sorridere, ma anche riflettere.

Senz’altro i benefici di essere così dentro queste piattaforme digitali sono notevoli, ma dove finisce lo svago e dove inizia la dipendenza?