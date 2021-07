Su TikTok si potranno finalmente portare avanti i video

Recentemente vi avevamo raccontato in un altro articolo della nuova prestazione di TikTok con cui si possono fare video fino a tre minuti. Dinanzi a questa nuova funzionalità, la piattaforma cinese ha deciso di andare in contro ai propri utenti e per questo ha introdotto l’ulteriore novità con cui si potranno portare avanti i video TikTok.

La novità di portare avanti i video TikTok

Quante volte sarà capitato agli amanti di TikTok di vedere un video, restarne colpiti e volerne rivedere una parte in particolare, perché ha catturato l’attenzione più di tutto il resto. Tante, sarà capitato tante volte.

E in un mondo che corre, dove sembra non si abbia più tempo nemmeno per godere di un video perché automaticamente ne scorre subito un altro, TikTok introduce una prestazione che vuole essere un po’ come un «fermati a guardare, non solo a vedere».

Con questa prestazione potrai mettere in pausa, portare avanti e portare indietro i tuoi video e quelli degli altri utenti, «coinquilini» insieme a te del fantastico mondo di TikTok.

La collocazione della funzionalità

The Verge segnala dove è collocata la novità. Se abbassi lo sguardo mentre stai guardando un video, puoi visualizzare una linea bianca tra la sezione dell’audio e quella in fondo al display con le varie icone di Home, Cerca, «+», Messaggi e Profilo poste una accanto all’altra orizzontalmente.

All’estremità della linea sarà presente un punto, che indica in che momento del video ti trovi e che, se cliccato, ti permetterà di portare avanti o indietro il contenuto del video in questione, fino al tuo momento preferito, senza che tu sia obbligato a riguardarlo dall’inizio.

Se ancora non visualizzate tale prestazione, non temete. Vi segnaliamo che è possibile che ancora non sia presente per tutti gli utenti e in tutti i video, per adesso infatti sembra esser limitata ai video più lunghi.